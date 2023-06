Das war die Lange Nacht der Wirtschaft 2023 im Bezirk Krems

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) veranstaltete wieder die „Lange Nacht der Wirtschaft“. Zahlreiche Wirtschaftstreibende und Funktionäre folgten der Einladung und nutzten den Abend zum eifrigen Netzwerken.

Lauer Abend vor der Landesgalerie

Mediterranes Flair herrschte bei der Langen Nacht der Wirtschaft in Krems, die heuer in der und vor der NÖ Landesgalerie in Krems-Stein stattfand. Der laue Abend ermöglichte es, die Veranstaltung als Open-Air-Event durchzuführen. Mit einem Glas Sekt aus dem Hause Steininger in Langenlois, das bei der jüngsten Landesweinprämierung erneut einen Kategoriesieg landen konnte, wurden die knapp 200 Gäste empfangen. Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck begrüßte dazu neben zahlreichen Mitgliedern auch Vertreter vieler befreundeter Organisationen (Sozialpartner, Schulen, ...), mit denen die WK eng zusammenarbeitet.

Zusammentreffen mit vielen Partnern

Obmann Thomas Hagmann freute es besonders, dass unter anderem auch Sabine Oswald-Gschiegl als Vertreterin des Bezrkshauptmannes mit dabei war. Höchstrangige Anwesende der Kammer war Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer, die AKNÖ wurde von Bezirksstellenleiterin Doris Schartner, das AMS von Geschäftsstellenleiter Erwin Kirschenhofer und die Bauernkammer von Bezirkssekretär Josef Wimmer vertreten. Harald Leopold, der Langenloiser Stadtchef, wurde stellvertretend für die Gemeinde-Funktionäre begrüßt. So wie er war auch Senftenbergs Stefan Seif und der Kremser Vize Florian Kamleitner in der Gästeschar.

Ausbau der Lehrstellenbörse geplant

„Wir wollen das Projekt Lehrstellenbörse (heuer am 24. Oktober, Anm.) ausbauen und haben dafür die Unterstützung verschiedener Stellen“, wagte Hagmann einen Ausblick in die Zukunft. „Wir wollen damit die Attraktivität der heimischen Betriebe und ihrer Arbeitsplätze in die Öffentlichkeit bringen.“ Landesrätin Susanne Rosenkranz und der Chefin der ÖVP-Frauen in NÖ, Doris Berger-Grabner, die beide nicht anwesend waren, galt der namentliche Dank Hagmanns in diesem Zusammenhang. Seitens der Schulen waren unter anderem HTL-Chef Andreas Prinz, die Direktorinnen Birgit Wagner (HLF) und Ruth Mayr-Messerer (HAK), aber auch IMC-Geschäftsführer Udo Brändle anwesend.

250 Jahre Kunst in der Landesgalerie

Gastgeberin Gerda Ridler, seit 2022 Leiterin der NÖ Landesgalerie, lud die Gäste der Langen Nacht zu „Highlight-Führungen“ ein, in deren Rahmen die Besucher im Schnelldurchlauf die besonderen Attraktionen der Kultureinrichtung kennenlernen konnten.“ Sie erlebten Führungen durch 250 Jahre Kunstgeschichte vom Barock bis zur Gegenwart. „Wir entwickeln ein neues Programm und wollen unser Profil schärfen“, erklärte Ridler. Die drei Schwerpunkte des Hauses seien „die Präsentation der Landessammlungen, das Bemühen, heimischen Künstlern und Künstlern mit Bezug zu Niederösterreich eine Bühne zu bieten, und außerdem die Funktion, ein Fenster zur internationalen Kunst zu sein“.

Bunte Gästeschar, viele Netzwerke

Die Gelegenheit, Netzwerke zu knüpfen und bestehende zu pflegen, wurden von den Gästen im Anschluss an den kurzen offiziellen Teil bei Getränken und kleinen Häppchen rege genützt. Unter anderem fühlten sich hier Alt und Jung - vom „Silberlöwen“-Boss August Zmeck über die „Frau in der Wirtschaft“-Chefin Barbara Schmidl bis zum „Junge Wirtschaft“-Obmann Patrick Mayer - und Vertreter verschiedenster Wirtschaftsbetriebe, von Einpersonen-Unternehmen (EPUs) bis zum mittelständischen Firmen, wohl.