In der Bäckerei Käppl in Getzersdorf, Bezirk St. Pölten, wurden die Weihnachtsgeschenke des Kremser Stadtmarketings gekauft. Dass die Lebkuchen nicht in Krems besorgt wurden, rief die FPÖ auf den Plan.

Fotos: Martin Kalchhauser FPÖ-Frontfrau Susanne Rosenkranz kritisiert „Chaos“ im Stadtmarketing.

„Eigentlich sollten die Verantwortlichen beim Stadtmarketing Krems sich um die Betriebe in der Stadt kümmern und diese unterstützen. Aber sie kaufen Lebkuchen bei einer Bäckerei im Bezirk St. Pölten“, ärgert sich Stadträtin Susanne Rosenkranz. „Haben wir in Krems keine Bäcker, denen man ein Geschäft zukommen lassen kann?“

Nicht nur diese Aktion sei nicht durchdacht. „Beim Stadtmarketing läuft es derzeit nicht sehr rund. Es herrscht mehr Chaos, als dass strategische Arbeit für die Stadt geleistet wird“, setzt Rosenkranz nach.

„Wir haben kurzfristig ein kleines Geschenk für die Kremser Betriebe gebraucht und wollten damit grundsätzlich Gutes tun“, rechtfertigt sich Michael Biedermann, der die Leitung kürzlich von Alfred Pech übernommen hat.

Kalchhauser Michael Biedermann vom Stadtmarketing: Bestellung der Lebkuchen musste ganz schnell gehen.

Er habe die Lebkuchen im Café Ulrich gesehen und spontan in der Bäckerei angerufen. „Das musste innerhalb von zwei Tagen gehen. Und die haben gemeint, sie schaffen das.“ 300 Stück wurden angekauft und verschenkt.

Rückblickend gesehen sei seine Entscheidung vielleicht ein Fehler gewesen, Biedermann gibt aber auch zu bedenken: „Wenn ich bei der Firma Hagmann bestellt hätte, hätte vielleicht jemand gemeint: Warum kauft er sie nicht bei der Bäckerei Sabathiel?“