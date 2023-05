Stadtteil Lerchenfeld soll wieder Nahversorger bekommen

„Die Aufrechterhaltung der Nahversorgung wurde verschlafen“, kritisieren die FPÖ-Gemeinderäte Jennifer Rönn und Hans Hipfl, dass Bewohner des zweitgrößten Kremser Stadtteiles nur mit dem Auto einkaufen können.

Für alte Menschen unzumutbare Wege

Sowohl in Richtung Stadt (Billa, Billa Plus) seien vor allem für alte Menschen unzumutbar lange Wege zurückzulegen. In den Gewerbepark (Hofer, Uni-Markt) müsse man überhaupt den (allerdings nur alle Stunden) fahrenden Bus benützen. „Das ist für betagte und gehbehinderte Menschen unmöglich!“, sagt Hipfl. Die Filiale der Bäckerei Bruckner (Backwaren, Milch, …) sei wertvoll, den Haushaltsbedarf decke sie aber bei Weitem nicht. Zudem brauche man auch einen Postpartner - der nächste befindet sich ebenfalls im Gewerbepark.

Jetzt wollen die Mandatare Unterschriften für ihr Anliegen sammeln und haben sich die Latte mit 1.000 hoch gelegt. Hipfl: „Wir legen die Listen in Geschäften und Lokalen in Lerchenfeld auf und werden auch von Tür zu Tür gehen.“

„Betreiber gutes Angebot machen!“

Wo soll der Nahversorger hinkommen? Dafür haben die Initiatoren einen freien Grund direkt am Lerchenfelder Hauptplatz (in Nachbarschaft des Orange Wings Hotels) im Auge. „Wenn man einem Betreiber ein gutes Angebot macht, hat man sicher Erfolg!“, weisen die beiden außerdem auf einen positiven Nebeneffekt für die Umwelt hin: „Wenn wir einen vollwertigen Nahversorger hier haben, brauchen viele Lerchenfelder für den Einkauf ihr Auto nicht mehr. Der Verkehr würde abnehmen.“

