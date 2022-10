Erinnerungen an die 1950er-Jahre

Unter den Gästen waren aktive und ehemalige Beamte, darunter der aktuelle Leiter der Bezirkspolizei, Siegfried Senk , und seine Mitstreiter Herbert Prandtner und Robert Weidenauer, aber auch Pensionisten wie der frühere Melker Bezirkspolizeichef Karl Gruber (wie der Jubilar ist er ein Senftenberger), Manfred Haindl und „Jung-Pensionist“ Leo Steiner.

Seiler begrüßte jeden einzelnen Gast mit Namen, erhielt originelle Geschenke – vom selbstgekelterten „Sitzungs-Wein“ bis zu Präsenten mit Widmung des derzeitigen Innenministers Gerhard Karner – und gab in launigen Worten Einblick in den Dienstbetrieb in den späten 1950er-Jahren („Gutes Schuhwerk war jedenfalls von Vorteil!“) mit der hierarchischen Struktur zwischen „Fußvolk“ und Obrigkeit. Seiler versprach, die Runde zum 90er wieder einzuladen.

