Alkolenkerin demolierte bei Unfall zwei Fahrzeuge und Carport

Einen Schaden von mehr als 100.000 Euro richtete eine alkoholisierte Lenkerin im Gewerbepark an. Zwei Autos wurden zum Totalschaden, ein weiteres schwer beschädigt. Und um ein Haar wäre auch noch ein Carport eingestürzt.

Zwei Fahrzeuge total beschädigt

Es war am 12. Mai kurz vor 23 Uhr, als eine Mauternerin (29) mit ihrem Kleinwagen in der Gewerbeparkstraße Richtung Osten unterwegs war. Auf Höhe der Firma Enecon (in der Nähe des Autohauses Birngruber) kam sie von der Fahrbahn ab. Zuerst mähte sie einen Werbeständer nieder, dann krachte der VW Polo gegen zwei unter einem Carport abgestellte Fahrzeuge. Eines davon wurde beim Crash ebenso wie der Wagen der Frau total beschädigt. Am zweiten entstand schwerer Sachschaden.

Carport drohte einzustürzen

Die Unfallfahrzeuge verkeilten sich beim heftigen Zusammenstoß so sehr ineinander, dass die Kremser Feuerwehr ausrücken musste, um die Unfallstelle zu räumen. Dabei mussten die Helfer gleich auch den Carport stützen, weil dieser samt der obenauf montierten Photovoltaikanlage in sich zusammenzustürzen drohte. Zwei Mitglieder der FF Krems, die ausgebildete Elektriker sind, kontrollierten die Anlage und konnten die abgerissenen Leitungen abschalten.

Alkohol und Handy am Steuer

Um die Statik zu gewährleisten, wurden die abgerissenen Steher der Dachkonstruktion mit Deckenstehern gepölzt. Danach sperrten die FF-Mitglieder das betroffene Areal. Bei der Unfalllenkerin, die zugab, unmittelbar vor dem Crash mit dem Handy hantiert zu haben, wurden 0,7 Promille Alkohol gemessen. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Spital.

