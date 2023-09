Vier Jahre später kam Anzeige wegen Sexnacht

„Es ist schon über vier Jahre her. Ich erinnere mich nur, weil es überhaupt meine zweite sexuelle Erfahrung war“, schilderte der heute 24-Jährige vor Gericht. „Sie kam zu mir, und wir gingen in den Partykeller, wo wir schon öfters mit Freunden gefeiert haben. Wir redeten, rauchten einen Joint und lagen dann Arm in Arm. Später gingen wir in mein Zimmer hinauf und es kam zum einvernehmlichen Sex.“ Danach habe das Pärchen noch gekuschelt, und beide seien eingeschlafen. Der Mann beteuerte seine Unschuld zum Vorwurf der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung.

„Am Morgen danach hat es sich nicht richtig angefühlt“

Beide seien nach der gemeinsamen Nacht am Morgen beschämt gewesen. Es habe sich nicht richtig angefühlt schilderte der Angeklagte und erinnerte sich: „Es war eine unangenehme Stimmung. Ich hatte Bedenken und dachte, dass es falsch war, weil sie die Ex-Freundin von meinem Kumpel war.“ Dass aus einer einstmals guten Freundschaft „so was wird“, könne er nicht fassen, meinte der sichtlich betroffene Angeklagte und schilderte den Schock, als ihn die Kripo kontaktiert habe.

Tagebucheintragung weckte Zweifel

Die damals 20-Jährige trug die Ereignisse der Nacht in ihr Tagebuch ein. Da war, wie der Schöffensenat anmerkte, weder von Nötigung oder erzwungenem Sex zu lesen. „Ich werde es in Zukunft lassen!“ Solche Worte würde ich bei einer Vergewaltigung nicht schreiben, merkte Josef Cudlin, der Verteidiger des Beschuldigten, an. Zu dieser Ansicht kam auch der Schöffensenat, und er fällte einen Freispruch im Zweifel. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.