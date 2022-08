Freiwilligen-Arbeit wertet das Kremser Kulturangebot auf

Werbung

Egal, ob im Museum, in der Bücherei oder im Archiv: In Krems wird die Mitarbeiter ehrenamtlicher Helfer im Kulturbereich hoch geschätzt.

Drei Jahre in drei Bereichen

Seit bereits fast drei Jahren sind diese Mitarbeiter nun bereits für die städtischen Kultureinrichtungen mit unbezahltem Einsatz am Werk. Drei Kulturinstitutionen der Stadt Krems setzen seit Herbst 2019 auf professionell organisierte Freiwilligenarbeit. In der Stadtbücherei und Mediathek, im Stadtarchiv und im museumkrems leisten engagierte Kremser mit ihrem Einsatz wertvolle Unterstützung. Mit der Öffnung für Freiwillige wurde es möglich, dass Bürger mit ihren Fachkompetenzen und Sichtweisen die Kulturarbeit bereichern und gleichzeitig in eine Welt eintauchen können, die davor für Außenstehende nicht zugänglich war.

"Aufwertung für Stadt Krems"

Bürgermeister Resch bedankte sich nun mit einer Einladung bei den Freiwilligen zum Heurigen und zeigte sich von der Bandbreite der umgesetzten Projekte, vor allem aber von der Begeisterung der Freiwilligen beeindruckt: „Die Stadt Krems wird durch die freiwillige Mitarbeit von Kulturinteressierten aufgewertet. Eine wertvolle Bereicherung für das Kulturteam und für Bürgerinnen und Bürger, die einen wichtigen Beitrag zum Kulturerbe und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten.“

Projekte zeitlich abgegrenzt

Die Freiwilligen arbeiten nicht in Langzeitfunktionen, sondern in zeitlich abgegrenzten Projekten. Das ist einer der Erfolgsfaktoren, wie Koordinatorin Esther Egger-Rollig weiß. Sie bringt in ihrer Funktion Interessierte und geeignete Projekte zueinander. Derzeit erfreuen sich Kinder in der Badearena an Geschichten von Vorlesepaten. Die Begeisterung für Bücher fördert die Leselust. Das Zuhören fördert die Kreativität. Jeden Dienstag und Donnerstag, 16 Uhr, findet bis Ende August eine Vorlesestunde in der Badearena statt. Im Herbst gibt es wieder Lesestunden in der Bücherei. Je nach Wissensdurst arbeiten andere Freiwillige aber auch wissenschaftlich im Depot oder im Archiv mit.

