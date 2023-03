Ehrenamtliche Hilfe mit „Hintergedanken“

Bei einem Besuch bei den Aktivistinnen informierte sich Gemeinderätin Elisabeth Kreuzhuber über die Arbeit und die Ziele des Vereins. Gabriele Müllner, Dolmetscherin für die spanische Sprache, und die diplomierte Krankenschwester Herta Bergner engagieren sich wie viele andere beim Verein „Zeitpolster“ und gaben bereitwillig Auskunft.

Kremser Team ist seit 2018 aktiv

Schon seit 2018, als das Kremser Team gegründet wurde, sind sie dabei. Sie helfen älteren Menschen bei der Erledigung von Arzt- und Behördenwegen oder bei leichter Gartenarbeit. Sie gehen mit ihren Klienten einkaufen und stehen mit Rat und Tat zu Seite. „Wir arbeiten im Sinne erweiterter Nachbarschaftshilfe“, so die beiden Frauen, die ehrenamtlich tätig sind. Manchmal leisten sie auch nur Gesellschaft oder spielen Karten.

Helfer bauen für eigene Zukunft vor

Sie betreuen aber auch Kinder, während die Eltern im Homeoffice arbeiten oder wenn das Babysitting ausfällt. Menschen jeden Alters vom Kleinkind bis ins hohe Alter im Raum Krems-Stadt können sich an „Zeitpolster“ wenden. Der Name rührt daher, dass man mit jeder Stunde, die man im Dienst des Vereins tätig ist, eine Stunde in ihren eigenen Zeitpolster übertragen bekommen. Diesen können sie abbauen, wenn sie selber in der Situation sind, dass sie Unterstützung benötigen.

Derzeit 25 Personen im Kremser Team

Zeitpolster ist ein gemeinnütziger Verein, die Kosten von 9 Euro pro Stunde für jede Dienstleistung werden für die Versicherung der ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Organisationsstruktur aufgewendet. Landesweit gibt es 600 Freiwillige, die sich bei Zeitpolster engagieren. Das Kremser Team besteht derzeit aus rund 25 Personen. Interessierte können sich auf der Internetplattform www.zeitpolster.com registrieren oder die Kremser Teamnummer 0664/88720759 wählen.

Politikerin vom Engagement angetan

Gabriele Müller und Herta Bergner stellten ihren Verein der SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzenden Gemeinderätin Elisabeth Kreuzhuber vor, die von der Idee und vom Engagement des Kremser Teams restlos begeistert war. Wer noch Näheres über den Verein und seine Tätigkeit erfahren möchte, kann sich unter der Mailadresse info@zeitpolster.com an die Verantwortlichen wenden oder unter 0664/88720770 telefonische Auskunft einholen.

