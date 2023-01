Region Krems: Demo vor der „Klimawahl“

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Mit Aktionen in mehreren Gemeinden des Bezirks Krems machte die Bewegung Fridays for Future (FFF) auf ihre Anliegen im Zusammenhang mt dem Klimawandel aufmerksam.

„Landtagswahl ist Klimawahl!“, skandierten die rund 30 Teilnehmer einer Fahrrad-Demo in Krems. FFF-Aktivist Max Nutz schwor die kleine Gruppe auf die zentralen Anliegen ein. „Europa hat die CO 2 -Emissionen zuletzt um 30 Prozent gesenkt, in Niederösterreich waren es nur 4 Prozent“, erklärte er die Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik. Neben den Forderungen „Raus aus dem Gas!“ und gegen die Reaktivierung von Kohlekraftwerken gäbe es auch lokale Anliegen wie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zwischen St. Pölten und Krems und die Reaktivierung der Donauuferbahn.

Die Radler-Gruppe setzte sich unter Polizeibegleitung beim Steinertor in Bewegung und fuhr über die Ringstraße nach Stein, wo die Fahrt bei der Niederösterreichischen Landesgalerie ihr Ende fand.

