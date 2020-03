Zunächst sah es so aus, als könnte das Konzert als einziges Kremser Kulturevent an diesem Wochenende plangemäß stattfinden, da der Salzstadl für weniger als 100 Personen zugelassen und somit nicht vom Regierungserlass betroffen ist. Der 78-jährige Friesen, der auf seiner Europa-Tournee per Bahn reiste, zeigte sich laut Fallmann am Mittwoch noch als „unbeugsamer Optimist“ und wollte das Konzert wie geplant spielen.

Lechner Erfuhr am Donnerstag von der neuen Wendung: „That’s Jazz“-Obmann Günter Fallmann.

Einen Tag später kam dann doch die Absage: „Ich wollte gerade nach St. Pölten fahren und die Musiker abholen“, schilderte Fallmann am Donnerstag der NÖN. „Da kam der Anruf, dass sie die Rückreise nach Amerika vorzeitig antreten. David Friesen musste nun doch absagen, da einerseits einige Locations vom weiteren Verlauf der Tour abgesagt haben und Probleme bei der Rückreise in die USA zu befürchten wären, wenn sie nicht sofort zurückkehren“, erklärte der „That’s Jazz“-Obmann.

Womöglich hätte Friesen, der von einem amerikanischen Fachmagazin unter die 100 besten Jazzbassisten aller Zeiten gewählt wurde, aber sowieso vor fast leeren Reihen spielen müssen. Aufgrund der aktuellen Lage hatte es praktisch keine Reservierungen gegeben.