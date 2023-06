„Mailüfterl“ wehte schon siebentes Mal durch Stein

Bereits zum siebenten Mal öffnete Künstler Konrad Stania heuer parallel zum Steiner Weinfest seinen Garten in der Steiner Kellergasse, um dort Künstlern eine Gelegenheit zu geben, ihre Werke zu präsentieren. Gäste sollen die Chance haben, ein niederschwellig zugängliches Kulturangebot zu genießen und mit den Künstlern persönlich ins Gespräch zu kommen.

Event für zeitgenössische Kunst

Stania, der das „Mailüfterl“ gemeinsam mit der Galerie Fine Art in Traismauer (für Fotografie und Musik) als „Event für zeitgenössische Kunst“ etabliert hat, begrüßte heuer in seinem Reich 13 verschiedene Kunstschaffende mit Werken aus dem Bereich der Foto- und Installationskunst. Aber auch Skulpturen waren zu bestaunen, und teilweise wurde von den Beteiligten auch während der Veranstaltung an Ort und Stelle gearbeitet. Thema gibt der Gastgeber ganz bewusst keines vor.

Konrad Stania arbeitet selbst fotografisch. Zur Kunst ist er über seinen Job in der Wasserwirtschaft und die dort verwendete Fotogrammetrie gekommen. Dabei habe sich „die Lust, sich mit den Verfahren des technischen Bildes auseinanderzusetzen“ ergeben.