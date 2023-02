Frischer Kremser Schnee und Schnee von gestern im Bild

Die Saison in der Galerie Kultur Mitte wurde mit einer besonderen Ausstellung eröffnet. Hausherr Wolfgang Mahrer begrüßte zur ersten Ausstellung Josef Brunner, der seine beeindruckenden Schnee-Bilder präsentiert.

Berührende Schnee-Bilder

Es sind keine alltäglichen Bilder, mit denen der ehemalige praktische Arzt seine nunmehrige Heimatstadt Krems präsentiert. "Krems im Schnee" ist das Thema, dem Brunner auf vielfältige Weise gerecht wird. "Exquisite Fotos, die uns in ihrer Schönheit berühren", charakterisierte Mahrer die ausgestellten Werke, der dem Fotografen "einen scharfen Blick, wie einst bei den Diagnosen" bescheinigte.

"Optische Klimaanlagen"

Manche Gäste der sehr gut besuchten Vernissage am Freitag, 17. Jänner, erinnerten sich noch an die ebenfalls beeindruckenden Island-Bilder, mit denen Brunner und Dietmar Kurzmann vom Kremser Fotoclub einst in der Galerie Kultur Mitte begeistert hatten. Letzterem war es auch vorbehalten, einige Worte zum Künstler zu sprechen. Als "Spion" sei dieser im ganzen Waldviertel unterwegs. Kurzmanns Tipp: "Man könnt sich das eine oder andere Bild mit nach Hause nehmen, also optische Klimaanlage für den Sommer."

Viel Natur in der Stadt

Dass "Ärzte überproportional in der Kunst aktiv" sind, merkte Bürgermeister Reinhard Resch in seiner Eröffnungsrede, die auch von einer ganzen Reihe von (teils ehemaligen) Berufskollegen Brunners hörten. Der Stadtchef, der anmerkte, schon bei der ersten Vernissage Brunners in der Galerie Mitte dabei gewesen zu sein, freute sich, dass der Fotograf "so viel Natur in der Stadt entdeckt" habe. "Ich gratuliere zu diesen Bildern. Sie sind Zeitgeschichte."

Auch "Schnee von gestern"

Resch wies aber auch darauf hin, dass sich unter den ausgestellten Fotos nicht nur aktuelle ("Es hat heuer schon dreimal geschneit!"), sondern auch welche aus 2010 befinden. Schnee von gestern sozusagen, wie ein Kiebitz anmerkte ... In kurzen Dankesworten hob Josef Brunner vor allem die Unterstützung seiner Gattin Heidi hervor und dankte ihr vor den zahlreichen Gästen mit einem Busserl.

Schau bleibt bis 3. März

In der großen Schar der Besucher der Vernissage, bei der sich das Team der Galerie Kultur Mitte wieder einmal durch seine berühmte Gastfreundschaft auszeichnete, waren auch Vizebürgermeisterin Eva Hollerer, Stadtrat Günter Herz und die neue Kulturbeauftragte der Stadt Krems, Elisabeth Kreuzhuber. Die Werke sind bis zum 3. März immer von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr in der Galerie (Obere Landstraße 8) zu sehen. Infos gibt es unter 0664/5249862.

