Reittern: Überholmanöver endete für drei Personen im Spital

Mit drei Verletzten endete ein schief gegangenes Überholmanöver eines Rumänen zwischen Reitern und Brunn am Wald. Alle am Unfall beteiligten Personen kamen ins Kremser Universitätsklinikum.

Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich gegen 6. 10 Uhr. Der in Langenlois wohnhafte Mann (55) wollte in einer langgezogenen Rechtskurve einen vor ihm Richtung Brunn fahrenden Sattelschlepper überholen. Dabei übersah er offensichtlich ein entgegenkommendes Fahrzeug, das die Frau (42) aus der Gemeinde Sallingberg (Bezirk Zwettl) lenkte. Mit ihr im Fahrzeug war ihr Sohn (7), der zum Glück in einem Kindersitz gesichert war.

Auto landete neben Fahrbahn auf dem Dach

Die beiden Pkws krachten mit voller Wucht ineinander. Das Auto der Sallingbergerin überschlug sich dabei und blieb in der Folge neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Das Fahrzeug des mutmaßlich Schuld tragenden Fahrers wurde ebenfalls total beschädigt und blieb am Straßenrand stehen. Rotkreuz-Teams auf Gföhl und Zwettl, der Notarzthubschrauber Christophorus 2 und Helfer der Feuerwehren Gföhl und Reittern eilten zur Unfallstelle.

Riesiges Glück im Unglück für die Unfallopfer

Nach der Versorgung der drei Verletzten, die riesiges Glück im Unglück hatten, brachte das Rote Kreuz sie ins Krankenhaus Krems. Die Feuerwehren - gemeinsam mit dem aus Krems nachgeforderten Kranfahrzeug waren 18 Helfer mit vier Fahrzeugen im Einsatz - entfernten die Wracks von der Unfallstelle und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Die Straße war bis ca. 9 Uhr gesperrt, danach noch kurz erschwert passierbar.