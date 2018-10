„Diskussionen um die Arztnachfolge gibt es in unserer Gemeinde nicht“, berichtet Bürgermeister Hannes Ottendorfer mit Blick auf seine Nachbargemeinde.

Gemeindearzt Bernhard Sator wird ab 1. Jänner 2019 seine Ordination zu einer Gruppenpraxis erweitern und Thomas Smolik als weiteren Arzt engagieren. Der gebürtige Gmünder war am Landesklinikum Krems tätig, ehe er sich ganz der Hausarzt tätigkeit widmete. Seit drei Jahren ist Smolik als Vertretungsarzt in diversen allgemeinmedizinischen Ordinationen, unter anderem auch in Aggsbach, tätig und konnte in dieser Zeit eine Menge an Erfahrung sammeln.

Wenn Sator Anfang 2020 seinen geplanten Ruhestand antritt, soll Dr. Thomas Krendl die Gruppenpraxis in Aggsbach und auch in Maria Laach verstärken. „Damit ist die medizinische Versorgung für die Marktgemeinde Aggsbach und Maria Laach auf lange Zeit gesichert“, so Ottendorfer. In Aggsbach soll der Hauptstandort der Ordination verbleiben, geplant ist ein Neubau neben dem Gemeindehaus.