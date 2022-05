Frühschoppen machte Lust auf Krems

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Ein Regenguss am Morgen des Muttertags konnte der Stimmung der zahlreichen Gäste im bereits Tage zuvor komplett ausreservierten Gastgarten des Hofbräu keinen Abbruch tun.

Schmissige Klänge im Gastgarten

Ein paar Tische blieben zwar leer, wohl weil Wetter-Skeptiker zu Hause geblieben waren, doch der Wettergott meinte es letztlich gut mit den Gästen und den Musikanten. Denn die voestalpine-Werkskapelle war in starker Besetzung unter Kapellmeister Alfred Agis angetreten. Für weitere Beiträge in der Sendung sorgte die Polka Partie unter Hannes Krompaß aus Mauer bei Melk. Die Darbietungen der Musiker wurden von den Zuhörern heftig akklamiert.

Werbung für den Musikfrühling

Moderator Tom Schwarzmann verstand es, seinen Gesprächspartnern in den Einstiegen mit seiner gelassenen Art die Nervosität zu nehmen. Eva Fasching-Hassfurther, die neue Event-Managerin der OS FEST Gesellschaft Othmar Seidls, nützte ihr Interview für die Bewerbung die zweite Auflage des Musikfrühlings am Freitag, 27. Mai, und Samstag, 28. Mai, am Südtirolerplatz. Da werden am ersten Abend Die Seer, am Samstag die Gruppe Silbermond auftreten. Karten gibt es noch (Mail an marketing@fest-gesellschaft.at).

Mit Nachtwächterin & Winzerin

Besonders informativ war der Auftritt der Fremdenführerin Christine Emberger, die Detail aus ihrer Rolle als Nachtwächterin verriet, ihr Horn ertönen ließ und die Redewendung von der "Torschlusspanik" erklären konnte. In die Welt des Weines entführte die Winzerin des Jahres, Birgit Echinger aus Straß im Straßertal. "Weinbau ist nichts für Feiglinge", entführte die sympathische Winzerin des Jahres in ihre Welt. "Wir haben die Werkstatt unter freiem Himmel und sind vom Wetter abhängig."

Jugendliche Traditionskapelle

So wie Kapellmeister Hannes Krompaß von der Polka Partie durfte auch der Obmann der voestalpine-Werkskapelle, Ewald Sacher, über seine Truppe erzählen. So erfuhren die Zuhörer, dass nur mehr ein einziges (!) aktiver Mitarbeiter der voestalpine Krems in den Reihen der Musiker zu finden ist. Erfreulicherweise pflegen aber auch viele Junge die Tradition des 1929 in Fohnsdorf gegründeten Klangkörpers, der mit den Stahlarbeitern später nach Krems-Lerchenfeld kam.

Lehrlinge stehen im Zentrum

Gastgeber Othmar Seidl, der seine für die Sendung vorgesehenen Lehrlinge vertreten musste - diese waren zuvor kurzfristig in die Berufsschule "abkommandiert" worden -, erzählte nicht nur von den vorbildlichen Bemühungen seines Unternehmens um die Ausbildung junger Menschen. Auch einen kurzen Streifzug durch die Geschichte des ehemaligen Brauhofs - heute Einkaufszentrum Steinertor und Hofbräu - hörten die Gäste aus seinem Mund.

Musikalischer Vormittags-Ausklang

Bei Hofbräu-Bier und deftigen Köstlichkeiten aus der Küche des Hauses blieben viele Gäste auch lange nach dem Ausstieg Schwarzmanns aus dem auf Radio NÖ live übertragenen Frühschoppen noch im Gastgarten sitzen. Die Musiker ließen sich ebenfalls nicht lumpen und spielen zur großen Freude der vielen Blasmusik-Fans noch eine ganze Weile zünftig auf.

