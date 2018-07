Das Hofbräu am Steinertor ist für viele Fußballfans derzeit der Anlaufpunkt Nummer eins. Grund ist der Biergarten des Gasthauses, in dem man zu Stelze und Bier auch die Partien der Fußball- Weltmeisterschaft in Russland über eine riesige Videowall live mitverfolgen kann.

So war es auch am vergangenen Mittwoch, als es für die deutsche Nationalmannschaft zum Entscheidungsspiel um den Aufstieg in das Achtelfinale gegen Südkorea kam. Das Ergebnis ist hinlänglich bekannt. Der amtierende Weltmeister verlor die Partie mit 2:0 und musste nach nur drei Spielen die Koffer packen.

Waren die deutschen Spieler nach dem Schlusspfiff in Kasan im Tal der Tränen, schlug die Stimmung bei ihren Fans im Hofbräu in eine andere Richtung um. Ein halbes Dutzend der Biergarten-Besucher lieferte sich eine Schlägerei. Hintergrund dürften Provokationen von Einheimischen gewesen sein.

"Blöde Sprüche in Richtung der deutschen Studenten"

„Die Kremser haben andauernd blöde Sprüche in Richtung der deutschen Studenten gebracht“, erzählt eine Besucherin, die das Geschehen beobachtet hat. „Dann haben sich die Beteiligten hin- und hergeschubst, bis einer zugeschlagen hat. Wir sind dann gleich geflüchtet.“

Durch das Eingreifen anderer Gäste wurden die Raufbolde schnell voneinander getrennt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, auch die Polizei musste nicht einschreiten.

Hausherr Othmar Seidl war für eine Stellungnahme zu dem Vorfall nicht erreichbar. Unabhängig davon läuft der Betrieb während der WM für ihn und sein Hofbräu-Team richtig gut. Vor allem die Abendspiele sorgen regelmäßig für einen voll besetzten Gastgarten.