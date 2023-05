Drogen im Auto: Mögliche Dealer bei Kontrolle aufgeflogen

Eine Schwerpunktaktion im Bereich Alkohol und Drogen führte die Polizei am 17. Mai im Bezirk Krems durch. Dabei trafen die Beamten auch einmal voll ins Schwarze.

Drogenkonsum wurde geleugnet

In Straß im Straßertale wurde um ca. 20 Uhr im Zuge der Anhaltungen auch ein Fahrzeug gestoppt, das von einem 37-jährigen Österreicher (mit Migrationshintergrund) aus der Gemeinde Ziersdorf gelenkt wurde. Am Beifahrersitz saß ein 21-Jähriger gleicher Nationalität aus einem Ort der Gemeinde Heldenberg. Sofort fiel den Beamten extrem starker Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren auf. Eine genauere Kontrolle folgte. Dass beide Männer behaupteten, sie hätten keine verbotenen Substanzen geraucht und seien gerade auf der Heimfahrt von der Badearena Krems, glaubten die Polizisten nicht.

Männer dürften auch gedealt haben

Im Handschuhfach des Fahrzeugs wurden ebenso Suchtmittel gefunden wie in den Rucksäcken der Männer. Dass ein Teil bereits in Päckchen zu je drei Gramm abgefüllt war und die beiden Verdächtigen außerdem rund 3.000 Euro in kleinen Scheinen mitführten, nährt den Verdacht, dass sie die Drogen nicht nur für den Eigenbedarf mit sich führten, sondern damit auch handelten. Eine Anzeige auf freiem Fuß war die Folge der für die beiden unliebsamen Kontrolle. Weil der Lenker zudem sowohl Alkohol- als auch Drogentest verweigerte, kostet ihn zudem auch noch den Führerschein.

