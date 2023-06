Vorsicht Pensionisten am Steuer! – oder ?

„Ich finde diesen Vorschlag einfach nur diskriminierend und entmündigend!“ – Alfred Scheichel, Bezirksvorsitzender des SPÖ-Pensionistenverbandes Krems, kritisiert den Vorschlag der EU aufs Schärfste. Die Frage, ob ältere Menschen regelmäßig ihre Fahrtüchtigkeit nachweisen sollten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, führt zu kontroversen Standpunkten. Während einige die Maßnahme als notwendige Vorsichtsmaßnahme begrüßen, empfinden andere sie als diskriminierend und unangebracht.

Armin Sonnauer, Bezirksobmann des ÖVP-Seniorenbundes, äußert ebenfalls seine Skepsis gegenüber der Fahrtauglichkeitsüberprüfung für ältere Menschen. Er bezeichnet die Maßnahme ebenso als eine Form der Altersdiskriminierung und als Hetze gegen ältere Menschen. „Die ältere Generation fährt im Allgemeinen vorsichtiger. Das zeigt auch die Statistik!“Nur bei auftretenden Gebrechen sollte ein Check vorgenommen werden.

Was Sonnauer jedoch begrüßen würde, wäre die Möglichkeit einer Art Fortbildung. „.Freiwillig wäre ich bei einer solchen Sache sofort dabei!“

Klimakleber vs. Heurigenbesucher?

Johann Höller, Sprecher der FPÖ-Senioren, zeigt sich ebenfalls aufgebracht: „Wir ältere Generation waren maßgeblich am Aufbau des Wohlstandes unserer Gesellschaft beteiligt.“ Nun wolle man sein Leben auf vielfältige Weise noch genießen, und sei dabei vor allem am Land auf das Auto angewiesen. „Ältere Menschen leisten dadurch auch noch einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz bei, sei es durch Urlaub oder den Besuch von Heurigen.“ Höller sieht eher in ganz anderen Gruppen eine Gefahr für die Verkehrssicherheit: „Bei den Klimaklebern solle man mal eher überprüfen, ob diese nicht vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind!“

Alfred Scheichel betont überdies, dass sich ältere Menschen meist ohnehin regelmäßig ärztliche Untersuchungen unterzögen, und somit über ihre ihren Gesundheitszustand bestens Bescheid wüssten.

Scheichel äußert Bedenken darüber, wie ältere Menschen ihre Lebensmittelversorgung sicherstellen könnten, wenn ihnen die Fahrtauglichkeit aberkannt würde. Online-Bestellungen seien in dieser Altersgruppe möglicherweise nicht so verbreitet, da viele ältere Menschen keinen Internetzugang oder entsprechende technische Ausstattung besitzen würden. „Autos sind bei uns am Land einfach notwendig – Internet & Co sind es für diese Generation nicht.“

Riskante Rentner auf unseren Straßen?

Scheichel zufolge ebenfalls absurd: „Man denkt an, dass in Zukunft bis 68 gearbeitet werden soll und gleichzeitig wird die Fahrtüchtigkeit zwei Jahre später in Frage gestellt?“

Außerdem spinnt Scheichel die Idee dieser Checks weiter: „Die Fahrtüchtigkeit kann in jedem Alter beeinträchtigt sein. Dann könnte man ebenso für jüngere Generationen entsprechende Checks hinsichtlich Drogen und Alkohol verlangen!“

Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler weist darauf hin, dass letztendlich jeder Fahrer selbst dafür verantwortlich sei einzuschätzen, ob er sich in der Lage fühlt, ein Fahrzeug zu lenken. „Viele ältere Leute schätzen sich jedoch falsch ein.“

Da wären kostenlose und unverbindliche Informationsveranstaltungen und Selbsttests eine gute Alternative zu verpflichtenden Überprüfungen.

Dann müsste man verstärkt auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen. „Wenn dann bei einem solchen Test herauskommen sollte, dass die Reaktionsfähigkeit nicht mehr ausreicht, dann sollte man sich selbst eingestehen, sich besser nicht mehr hinters Steuer zu setzen.“