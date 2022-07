Brändle als zusätzlicher Chef für IMC FH Krems

Werbung

Die IMC Fachhochschule Krems erweitert ihre Führungsetage. Mit dem Vorarlberger Udo Brändle wird zusätzlich zu Ulrike Prommer und Karl Ennsfellner ein weiterer Geschäftsführer installiert.

Brändles akademischer Werdegang begann in Wien, wo er ein Doktoratsstudium in Internationaler Betriebswirtschaft absolvierte. Nach einem Auslandsaufenthalt in England war der 41-Jährige, der in Kapstadt geboren ist, zuletzt als Dekan der Dubai Business School in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Die Wahlheimat des begeisterten Langstreckenläufers und zweifachen Familienvaters ist Furth.

An die IMC Fachhochschule gelotst hat Brändle der Aufsichtsratsvorsitzende Heinz Boyer, den er im Zuge eines rot-weiß-roten Delegationsbesuches während der Weltausstellung in Dubai kennenlernte.

Brändle freut sich auf die „Arbeit in einem tollen Team und Bildungsunternehmen, das die Zufriedenheit von Studenten und Mitarbeitern sehr ernst nimmt“. Seine vorrangigen Ziele: „Die Weiterentwicklung der IMC FH Krems speziell in den Bereichen Forschung und Innovation.“ Brändles erster offizieller Arbeitstag ist der 15. August.

„Mein erstes Kennenlernen mit Dr. Brändle hat mir gezeigt, dass er fachlich und auch menschlich eine Bereicherung für die IMC FH Krems darstellt“, Heinz Boyer, Aufsichtsratsvorsitzender der IMC FH Krems. Auch Geschäftsführerin Ulrike Prommer freut sich auf die Zusammenarbeit: „Dr. Brändle passt hervorragend in unser Team. Er wird die Hochschulleitung perfekt ergänzen und die IMC FH Krems auf ihrem internationalen und innovativen Weg bestens unterstützen.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.