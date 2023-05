Zukunft der SPÖ zwischen Konflikt und Hoffnung

Die SPÖ-Basis steht angesichts der aktuellen Führungskrise vor wichtigen Fragen: Es geht nicht nur darum, wer den Chefsessel in Zukunft besetzt – es handelt sich auch um eine Richtungsentscheidung.

Für Werner Stöberl, Bezirksparteigeschäftsführer der SPÖ, ist vor allem eine baldige Rückkehr zu inhaltlichen Themen wichtig: „Was ich mir wünschen würde ist, dass man nach dem Parteitag wieder politische Arbeit für die Menschen in den Vordergrund rückt. Es dürfen nicht mehr parteiinterne Personalfragen im Fokus stehen.“ Dafür müsse die Partei schleunigst Einheit innerhalb den eigenen Reihen schaffen.

Amelie Muthsam, Vorsitzende der Sozialdemokratischen Jugend und jüngste Gemeinderätin in Krems, beschreibt die aktuelle Situation als äußerst angespannt: „Es gibt noch viel Bewegung. Alle fraktionieren, versuchen, die Delegierten auf ihre Seite zu ziehen.“

Muthsam positioniert sich, wie ihrer Aussage zufolge, der Großteil der Jugendorganisationen, recht klar hinter Andreas Babler. So auch Andreas Bauer, Vorsitzender der SPÖ in Paudorf: „Ich habe von Anfang an Andreas Babler unterstützt. Er spricht die richtigen Themen an.“ Grundsätzlich begrüßt er, dass die Basis in die Entscheidung miteinbezogen wurde. Bauer zeigt sich jedoch diplomatisch und erkennt auch in der Politik von Hans Peter Doskozil im Burgenland gute Ansätze. Vor allem hofft er, dass nach dem 3. Juni die Grabenkämpfe beendet werden, „unabhängig davon, wer letztendlich an der Spitze steht“. Auch in der eigenen Ortsgruppe in Paudorf sei man gespaltener Meinung, nun sei es wichtig „dass alle wieder zusammenfinden“.

Christian Schuh, Bezirksvorsitzender der SPÖ, lobt den Entscheidungsprozess der Mitgliederabstimmung: „Die Wahlbeteiligung war höher als bei den letzten Nationalrats-, Landtags- und Gemeinderatswahlen.“ Dies bestätige ihm, dass dieser Weg der Richtige ist.

Alle Hoffnung liegt auf dem Parteitag

„Andere Parteien würden sich das niemals trauen, sondern machen sich die Posten lieber im Hinterzimmer aus“, so Schuh. Er ist überzeugt, dass der bevorstehende Bundesparteitag eine klare Entscheidung herbeiführen wird, wobei „beide Kandidaten hervorragend sind, die in ihrer Persönlichkeit, ihrem Können und ihrer Einstellung bei weitem über einen Nehammer, Kickl oder Kogler zu stellen sind.“

Offen, wir er zur Führungskrise der SPÖ steht, lässt der Lengenfelder Bürgermeister Christian Kopetzky: „Solange der Parteitag nicht war, gibt es kein Statement dazu.“ Auch der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch gibt sich zurückhaltend. „Am Bundesparteitag in Linz bin ich dabei und bin sicher, dass es ein klares Votum geben wird.“

Wie der Parteitag letzten Endes ausgeht, sei „vollkommen unklar und kann niemand vorhersehen“, fasst Amelie Muthsam das Stimmungsbild zusammen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.