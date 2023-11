Neuer Fleischer in der Kremser Innenstadat

Während in den vergangenen Jahren Fleischereien im ganzen Land ihre Pforten schließen mussten, ist das Familienunternehmen Höllerschmid auf Expansionskurs. Der 90-Mitarbeiter-Betrieb mit Sitz in Walkersdorf eröffnet im Frühjahr 2024 einen Shop in der Kremser Schwedengasse. Neben dem am Hauptstandort bekannt breiten Produktsortiment mit frischem Fleisch, Wurstwaren und Delikatessen ist am neuen Standort auch ein Imbiss-Bereich geplant.

„Wenn Fleisch, dann Höllerschmid – mit diesem Motto wollen wir in Krems für alle etwas bieten. Von der schnellen Jause bis zum ausführlichen Beratungsgespräch über eine besondere Mahlzeit“, teilt Geschäftsführer Christoph Höllerschmid-Haslinger mit. Mit der Geschäftseröffnung entstehen auch fünf neue Arbeitsplätze in Krems, die Leitung des Standorts übernimmt Kristýna Krejci.