Fünf Verletzte bei Crash auf Reitterner Kreuzung

Fünf Verletzte und zwei schwer beschädigte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der B 37 Höhe Reitterner Kreuzung ereignete. Ein 88-jähriger Lenker aus Ottenschlag hatte beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, gesteuert von einem 40-jährigen Getzersdorfer übersehen, wodurch es zur Kollision kam. Alle fünf in den Pkw befindlichen Personen wurden bei dem Crash leicht verletzt und mit der Rettung in die Krankenhäuser Krems und Zwettl gebracht, darunter auch ein ein Jahr altes Kleinkind.

Fünf zum Teil schwere Unfälle seit 2021

Die B 37 musste im Bereich des Unfallortes für die Dauer der Aufräumarbeiten vollständig gesperrt werden, die Polizei richtete lokale Umleitungen ein. Die Feuerwehren Gföhl, Eisengraben und Sperkental bargen die stark beschädigten Autos. Die Reitterner Kreuzung bei Gföhl, die täglich von rund 11.000 Fahrzeugen passiert wird, ist seit Jahren Unfall-Hotspot. Seit Anfang 2021 gab es an dieser neuralgischen Stelle inzwischen fünf zum Teil schwere Unfälle. Das Land arbeitet derzeit an einer Lösung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.