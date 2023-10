Wahl im November: Angela Fischer wird AK-Vizepräsidentin

Seit 2019 gehört Angela Fischer (51) dem NÖ Arbeitnehmerparlament an. Jetzt soll die Kammerrätin zu einem der vier Stellvertreter des Präsidenten Markus Wieser aufsteigen.

Seit 2006 im Klinikum in Personalvertretung aktiv

Die Entscheidung ihrer Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) ist gefallen. Fischer wird die Diplomkrankenschwester Gerda Schilcher ersetzen, die wegen ihrer Pensionierung am Landesklinikum St. Pölten aus ihrer Funktion ausscheiden muss. Die Wahl, die als Formsache gilt, findet am 10. November statt. Fischer, die seit 2000 im Universitätsklinikum in der Verwaltung arbeitet und aktuell für den Betriebsrat und die Arbeitsmedizin zuständig ist, hat als Arbeitnehmervertreterin große Erfahrung. Seit 2006 ist sie in der Personalvertretung des Kremser Spitals aktiv. „Der Gesundheitsbereich ist ein wichtiger Sektor im Bereich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, betont die Frau, die in den vergangenen vier Jahren als Mitglied des Arbeitnehmer-Parlaments viel Einblick gewinnen konnte. Eingebracht hat sie sich im frauenpolitischen Ausschuss sowie als Ersatzmitglied im Kontrollausschuss.

„Tägliches Bemühen, Positives zu bewirken“

Seit der Gemeinderatswahl 2020 ist Angela Fischer auch SPÖ-Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde Lengenfeld. Warum engagiert sich die in zweiter Ehe verheiratete Mutter zweier erwachsener Kinder für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? „Mir waren die Anliegen, die wir vertreten, immer wichtig“, erklärt sie. „Im täglichen Bemühen, für die Bediensteten Positives zu erwirken, habe ich von meinem Mentor Josef ,Sam' Sattler (der Arzt ist Vorsitzender des Betriebsrats im Universitätsklinikum Krems, Anm.) viel gelernt.“ Vor allem sein Verhandlungsgeschick habe sie beeindruckt. „Es wird immer darauf geschaut, wo der Schuh drückt. Das will ich auch in Zukunft in meiner neuen Funktion so halten.“

AK-Wahl 2024 wirft ihre Schatten voraus

Als Stellvertreter des Kammerpräsidenten Markus Wieser bleiben neben der Lengenfelderin Horst Pammer und Thomas Schäffer (alle FSG) sowie Josef Hager (Fraktion Christlicher Gewerkschafter, ÖAAB-FCG) im Amt. 2024 werden bei der AK-Wahl (10. bis 23. April) von rund 500.000 Wahlberechtigten die Karten neu gemischt.