Neue Angebote für Jungfamilien in Paudorf

Die jüngsten Bewohner Paudorfs wurden gemeinsam mit ihren Jungeltern zur Geburtengratulation in die Frau-Ava-Bücherei geladen: Im Namen der Gemeinde überreichten Bürgermeister Martin Rennhofer und Gemeinderätin Claudia Monihart den Jungfamilien Gutscheine, das Team der Frau-Ava-Bücherei schenkte den Jüngsten Buchstart-Taschen. „Wir werden die Geburtengratulation künftig einmal im Jahr als kleines Fest feiern. So können sich die Jungeltern ungezwungen kennenlernen“, so Claudia Monihart.

Neu ist auch der kostenlose Zwergentreff, der jeden vierten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Rahmen der Mutterberatung im Kindergarten II. stattfindet. Eltern und Babys können sich dabei spielerisch kennenlernen.

Monihart dazu: „Wir planen für Herbst einen Zahngesundheitsvortrag und den Besuch einer Diätologin.“

Nächster Zwergentreff ist am Dienstag, 28. Juni, 15 Uhr.

