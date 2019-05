Die bestehende lose Plattform der „Energiewelle Krems“ mündete nun in einem neuen Standort des Elektromobilitätsclubs (EMC) Austria. Bei einem Treffen im Zentrum Goldenes Kreuz fand vor wenigen Tagen das erste gemeinsame Treffen statt. Krems hat damit neben Stockerau den erst zweiten Standort des EMC in Niederösterreich.

Menschen mit Thema in Berührung bringen

„Von den geplanten zweimonatigen Treffen sollen in erster Linie Gäste und Interessierte profitieren, die noch nie mit E-Mobilität in Berührung gekommen sind“, so eine der Organisatorinnen. „Aber wir wollen uns auch an ,E-Mobilisten‘ und Entscheidungsträger in der Politik wenden.“

Tun statt nur zu reden, Wissen weitergeben und vernetzen, Experten zur Verfügung stellen: Das alles hat man sich im EMC vorgenommen. Dazu wird es auch Veranstaltungen geben, die Vorzeigeprojekte im Bereich neuer Mobilitätsentwicklung pushen sollen. Dazu zählt auch die Förderung fahrbarer Untersätze für die „letzte Meile“, also beispielsweise E-Scooter, E-Roller und E-Bikes.

Durch das Netzwerk stehen Fachleute aus verschiedenen Gebieten zur Verfügung, mit denen man gemeinsam mit lokalen Vereinen (z. B. mit der Radlobby Krems) einschlägige Projekte umsetzen möchte.

„Am Ende des Tages soll sich etwas bewegen in Krems“, heißt es aus dem Kreis der Aktivisten, die sich beim ersten Treffen gleich über rund 50 Gäste freuen konnten und dort gleich mit einem weiteren Vorhaben starteten: „positive Energie zu versprühen, die ansteckt“.