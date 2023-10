Walter Strassers Tod ist ein schwerer Verlust für Krems

„Ein Feuerwehrmann durch und durch – anders kann man Walter nicht beschreiben“, bringt der derzeitige Kremser FF-Chef Gerhard Urschler seine Trauer um seinen Vorvorgänger und seine Anteilnahme an die trauernde Familie zum Ausdruck.

Neue FF-Zentrale auf Strassers Initiative

Im Einsatz sei Strasser unerschrocken gewesen, ein begnadeter Taktiker, begeisterter Wettkämpfer, Schiffs- und Kranführer, Jugendbetreuer, Verwalter, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und langjähriger Feuerwehrkommandant der FF Krems an der Donau. „Geprägt von den Hochwasserereignissen, entwickelte er eine langfristige Strategie, die in der Errichtung des Katastrophenschutzlagers und der Feuerwehrzentrale in der Austraße gipfelte“, würdigt Urschler besondere Verdienste des Verstorbenen. Der Aufbau des Wasserdienstes, die Modernisierung der Alarmzentrale und die Festigung der Nachwuchsarbeit mit Aufbau der Jugendgruppen waren dem begeisterten FF-Aktivisten besondere Anliegen.

Wertvoller FF-Historiker und Chronist

In seiner Doppelrolle als Dienstellenleiter und Amtssachverständiger gelang es ihm große Verbesserungen beim Vorbeugenden Brandschutz in der Stadt Krems zu erzielen. Walter Strasser prägte auf unvergleichliche Art das Kremser Feuerwehrwesen, seine beiden Nachfolger haben von ihm und mit ihm gelernt und seine Ideen und Konzepte weiterentwickelt. Auch in seinem letzten Lebensabschnitt war er seiner Feuerwehr eng verbunden und schuf mit umfangreichen historischen Arbeiten ein besonderes Testament.

Ein „Feuerwehrmann mit Leib und Seele“

Als als „Persönlichkeit, die das Kremser Feuerwehrwesen und den Hochwasserschutz zeitgemäß weiterentwickelt hat“ würdigte Stadtchef Reinhard Resch in einer ersten Stellungnahme zum Ableben des verdienten ehemaligen FF-Chefs dessen Werk. In seiner Amtszeit als Kommandant habe der nunmehrige Ehren-Brandrat „unzählige Akzente gesetzt und mit großem Engagement seine Verantwortung zum Wohle der Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger ausgeübt“. Resch bezeichnete Strasser als „Feuerwehrmann mit Leib und Seele und eine Persönlichkeit, die die Entwicklung eines innovativen und zeitgemäßen Feuerwehrwesen vorangetrieben hat.“