Rotkreuz-Radler sorgten für spannenden Kino-Abend

Für den internen Event verwandelten die Helfer einen Teil der großen Fahrzeuggarage kurzfristig in einen Kinosaal und genossen einen gemütlichen Filmabend.

Kremser leisteten größten Anteil

Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Türk freute sich mit dem lokalen Koordinator der Aktion, dem Kremser Notfallsanitäter David Michael Mayer, dass die Aktion ein so großer Erfolg geworden war. Das Rote Kreuz Niederösterreich (Landesverband) hatte in der Kategorie der Vereine über 10.000 Mitglieder den ersten Platz geholt. Das Tolle dabei: Die Kremser Helferinnen und Helfer hatten den größten Anteil am Erfolg, weil sie die meisten Kilometer zum Sieg beigetragen hatten.

Abendessen und Kino als Belohnung

Der Lohn der Mühen: Die Bezirksstelle lud zu einem deftigen Abendessen, einer „Kistensau“ mit Knödeln und Krautsalat und einem Fass Bier. Solcherart gestärkt, verfolgten rund 50 Personen den Film „Premium Rush“ auf der großen Leinwand der Firma Cycle Cinema Club, die mit ihrer Ausrüstung angereist war. Im Film geht es um die gefährliche Arbeit der Fahrradboten in New York City. Wobei eine besondere Fracht einen von ihnen zum Gejagten von Gaunern in den Reihen der Polizei macht ...

Energie für Filmabend selbst erzeugt

Nicht alle durften die Spannung ganz entspannt genießen. Denn mithilfe von drei Fahrrädern auf Rollen musste die Energie für Ton und Licht von den Zuschauern selbst erzeugt werden. Jeweils drei Radler sorgten dafür, dass der Film nicht abriss. An freiwilligen Meldungen für den „Film-Antrieb“ mangelte es jedoch nicht, was den Abend zu einem rundum gelungenen Event machte. Seitens der Rotkreuzhelfer will man jedenfalls auch dieses Jahr bei der Aktion des Landes voll punkten.

