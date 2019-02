Für Pkw hatte Leitschiene Katapult-Wirkung .

Auf dem Dach zu liegen kam am Abend des 26. Februar ein Pkw nach einem Unfall auf der Bundesstraße 37a. Die beiden Insassen hatten Glück und blieben so gut wie unverletzt. Auf der Gegenfahrbahn löste der Crash in der Folge ebenfalls einen Unfall aus.