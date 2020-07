Im Plan sind die umfassende Arbeiten an der Sanierung der Ringstraße. Parallel zur Erneuerung der Fahrbahn und der Neugestaltung der Oberfläche (Geh-, Rad- und Fußwege sowie Parkbuchten) wird der Kanal saniert.

Arbeiten im Kreuzungsbereich

Im Zuge der Arbeiten wurde die erste Etappe (Heinemannstraße bis Brandströmstraße) bereits finalisiert, im Zuge der Arbeiten im folgenden Bereich Richtung Osten erreicht die Baustelle am Wochenende die zentrale Zufahrt zum Bahnhof. Wegen der Arbeiten im Kreuzungsbereich Ringstraße/Bahnhofplatz muss die Zufahrt zum Bahnhof und der Stadtbus-Haltestelle vorübergehend gesperrt werden.

Zufahrt nur über einen Umweg

Der Bahnhofplatz ist daher an diesem Wochenende (Samstag, 18. Juli, und Sonntag, 19. Juli) mit Kraftfahrzeugen nur über die Heinemannstraße und die Bahnzeile erreichbar. Die Ringstraßendurchfahrt in Richtung Stein ist wie auch in der Vergangenheit immer offen.

Bauarbeiten laufen auch nachts

Gearbeitet wird auch am Sonntag, und zwar laut Plan bis ca. 15 Uhr, damit die Sperre möglichst kurze Zeit dauert. Danach wird sie aufgehoben. Abschließende Asphaltierungsarbeiten stehen am Montag, 20. Juli - ab 20 Uhr über Nacht bis ca. 4 Uhr Früh - auf dem Plan. Die Arbeiten wurden zeitlich so geplant, dass die Einschränkungen für den Busverkehr zum Bahnhof möglichst gering sind.