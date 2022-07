Hadersdorfer Väter bastelten für Kindergarten

Werbung

In den Kindergärten werden die Kinder spielerisch an die reale Welt herangeführt. Dazu müssen auch teils teure Spielgeräte angeschafft werden. Da sind kürzlich zwei Väter eingesprungen.

Kindergärten bieten in Österreich familienergänzende Betreuung für Kinder ab zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt. Ziel ist die Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung der Kinder durch geeignete Spiele und die erzieherische Wirkung der Anpassung in der Gruppe.

Im Herbst Eingeschulte wurden namentlich „verewigt“.

Für die Spielgeräte muss meist viel Geld ausgegeben werden. Die oft hohen Beträge müssen nicht immer die Gemeinden alleine stemmen, sondern die Kindergärten selbst sorgen mit Veranstaltungen, dass Geld in die Kassen kommt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war das schwierig ...

Im Kindergarten Hadersdorf sollte für die frühkindliche Verkehrserziehung eine Tankstelle beschafft werden. Eine gekaufte Tankstelle hätte 500 Euro gekostet. Dieser Betrag hätte ein tiefes Loch in die Kasse gerissen.

So sind in der Gruppe der Schulanfänger ganz einfach die Eltern eingesprungen: Diese haben das Material für eine „Tankstelle“ aus Holz finanziert, die dann von Claus Weisi (Zimmerer von Beruf) und Michael Schörgmayer einfach selbst gebaut wurde. Und nicht zuletzt wurden die Kinder, die im Herbst schon in die Schule kommen, namentlich „verewigt“.

Diese Tankstelle steht in jenem Bereich des Gartens, auf dem die Kinder mit ihren Bobbycars das Verhalten im Straßenverkehr kindgerecht und gefahrlos üben können. Solche „Kooperationen“ gab es schon früher: Das am Foto oben im Hintergrund zu erkennende Gartenhaus wurde auch von Vätern errichtet. Direktorin-Stellvertreterin Brigitte Jancic dankte den beiden Vätern.

