Titel Naturpark-Schule bleibt

In St. Pölten hat es jüngst ein Netzwerktreffen der 31 Naturpark-Schulen und der zehn Naturpark-Kindergärten gegeben. Dabei wurde die Volksschule Schönberg für weitere vier Jahre als Naturpark-Schule zertifiziert. Die Schönberger Schule darf das Prädikat ja schon seit 2017 tragen und beweist immer, dass sie den Kindern der Großgemeinde die Möglichkeit bietet, ein grundlegendes Verständnis für die Natur zu erlangen. Dafür arbeitet sie eng mit den Naturparken und Gemeinden in ihrer Umgebung zusammen und verlegt den Unterricht mitunter auch in die Natur.

Naturpark-Schulen müssen viel Know-how zeigen

„Naturpark-Schule zu sein macht unseren Schulalltag bunter, praxisnäher und spannender für alle. Die Kinder, die Lehrkräfte und natürlich auch die Eltern profitieren davon. Wir sind stolz, eine Naturpark-Schule zu sein! Für die nächsten vier Jahre haben wir bereits viele konkrete Ideen.", freute sich Schulleiterin Judith Jell. Und das ist gar nicht so leicht: Die Naturpark-Schulen müssen zahlreiche Kriterien und die Umsetzung von spannenden Schulprojekten beweisen, dass sich Umweltbildung und Nachhaltigkeitsthemen spielerisch in den Schulalltag integrieren lassen. Schönberg hat das bewiesen!

Tolles Konzept hinter den Naturpark-Schulen

Die Tätigkeiten einer Naturpark-Schule werden alle vier Jahre extern evaluiert, um zu überprüfen, ob die Kriterien erfüllt wurden. Für alle 165 Naturpark-Schulen in Österreich gelten die gleichen strengen Kriterien. 31 Naturpark-Schulen befinden sich in Niederösterreich. Für Naturpark-Kindergärten gibt es angepasste Kriterien, denn auch im Kindergarten kann die Natur bereits in den pädagogischen Alltag integriert werden. Bildungsdirektor Karl Fritthum: „Wo Naturpark-Schule drauf steht, steckt ein tolles Konzept dahinter!“

