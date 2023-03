Kremser Genussmarkt begeisterte Gästescharen

Schon in der Früh hatten am 18. März rund 60 Anbieter ihre großteils liebevoll arrangierten Stände aufgebaut. Neben den üblichen Waren wie Gemüse, Gebäck und Fleisch gab es der Jahreszeit entsprechend ein breites österliches Angebot. Besonders hoch im Kurs standen Blumenarrangements, Frühlings-Gestecke, Palmkätzchen. Den optischen Genuss und die zahlreichen Köstlichkeiten für den Gaumen ließen sich Hundertschaften an Gästen nicht entgehen. Zeitweise konnte man sich nur im Schneckentempo durch die Gästescharen bewegen.

Tradition auf neue Beine gestellt

Bei der feierlichen Saisoneröffnung des Marktes erinnerte Stadtrat Peter Molnar an die Entstehung des Genussmarktes, der eine weit über ein Jahrhundert lange Tradition fortsetzt, jedoch seit dem Vorjahr auf neuen Beinen steht und boomt. Molnar erinnerte an seinen Mitstreiter Kurt Lenitz, mit dem es gemeinsam gelungen sei, das neue Konzept auf die Beine zu stellen. „Eine Belebung eines der schönsten Kremser Plätze ist damit gelungen. Und es wird regionales Einkaufen ermöglicht und gefördert.“

60 Marktstände und keine Autos

Martin Sedelmaier, als Stadtrat für den Marktbereich zuständig, fand lobende Worte für das Duo Molnar-Lenitz und wies auf die Investitionen der Stadt Krems für den neuen Genussmarkt hin. „Die Investitionen befinden sich unter uns“, wies er auf die in den Boden des Pfarrplatzes verlegten Stromleitungen zu allen Ständen hin. Er freute sich über bei der Eröffnung aktuell „60 Marktstände auf dem autofreien Platz“.

Pulsierendes Leben im Stadtzentrum

Über „Leben in der Stadt“ freute sich Vizebürgermeister Florian Kamleitner und würdigte die wichtige Arbeit des Kremser Stadtmanagements unter dem umtriebigen Geschäftsführer Horst Berger: „Das ist eines deiner Verdienste!“ Scherzend merkte der Stadtvize mit Hinweis auf das Kaiserwetter an, dass das Kremser Stadtmanagement ein besonderes Alleinstellungsmerkmal genieße. „Unser Stadtmanagement kann Veranstaltungen organisieren, bei denen sogar das Wetter mitspielt!“ Kamleitners Appell an (künftige) heimische Besucherinnen und Besucher: „Machen wir die Kremser Innenstadt zur ,KremserInnenstadt'!“

Schwungvolle Darbietungen gefielen

Die Eröffnung der Genussmarkt-Saison war Bürgermeister Reinhard Resch vorbehalten, der sich den lobenden Worten seiner Vorredner anschloss und dem Projekt auch in der neuen Saison gutes Gelingen wünschte. Toll kamen beim Publikum, darunter zahlreiche Mandatare der im Kremser Gemeinderat vertretenen Parteien, die Darbietungen an. Die kleinen Tänzerinnen und Tänzer des Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein tanzten sich in kürzester Zeit in die Herzen der Zuschauer. Die Borderland Dixieband unter Peter Friedrich umrahme mit schwungvollen Beiträgen die kleine Eröffnungsfeier und spielte auch im Anschluss noch für die Markt-Gäste auf.

Jeden Samstag ein buntes Angebot

Der Genussmarkt mit seinem erweiterten Angebot findet ab sofort wieder jeden Samstag von 7 bis 12 Uhr am Pfarrplatz statt und lädt zum Entdecken, Genießen und Verweilen ein. Rund 50 Produzenten aus Krems und seiner unmittelbaren Umgebung stellen hier ihre erlesenen Spezialitäten vor und bieten sie zum Verkauf an. Dabei kann man Krems als eine der größten Weinstädte Österreichs und als Ort des puren Genusses ganz besonders wahrnehmen. Mit regionalem Gemüse und Obst, handgemachten Nudeln und Teigtaschen, Kamptaler Bio-Pesto, Fisch und Fleisch, Käsespezialitäten und Bio-Brot lässt der Kremser Genussmarkt wöchentlich einmal das Herz eines jeden Marktliebhabers höher schlagen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.