Zum besonderen Happening und Kremser Faschings-Höhepunkt wurde wieder einmal der große Umzug durch die Altstadt. Nach Regengüssen am Vormittag ging der Event am Faschingsdienstag nachmittags bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne.

25 Gruppen waren mit dabei

25 Gruppen, die sich bei der Kostümierung und der Gestaltung der Umzugswägen großteils sehr viel Mühe gegeben hatten, zogen von der Wienerbrücke durch die gesamte Landstraße bis zum Steinertor und dann zurück auf den Pfarrplatz, wo das große Remmidemmi zum Ausklang des Faschings stattfand.

Tierisches Team der SPÖ

Unter den originellen Gruppen waren unter anderem die SPÖ-Mandatare, die als "Stars der Manesche" mitzogen. Tierische Gemeinde- und Stadträte gehorchten dem Zirkusdirektor Reinhard Resch und seiner Gehilfin Eva Hollerer, die die Peitsche schwang.

ÖVP operierte Naturlehrpfad

Die ÖVP stand dem um nichts nach und fuhr als "Reisperbachtalklinik" - in Anspielung auf die aktuellen Baumschlägerungen am Naturlehrpfad - mit. Am Steuer des Zugfahrzeugs saß ÖVP-Obmann Stadtrat Martin Sedelmaier, auf dem Anhänger sorgten Vizebürgermeister Erwin Krammer und Bundesrätin Doris Berger-Grabner dafür, dass die vielen Chirurgen nicht aneinander gerieten.

Auch Botschaften transportiert

Weitere originelle Umzugteilnehmer waren die Birngruber-"Buddys" mit der gesamten Superman-Familie und die Raiffeisenbanker, die auch eine Botschaft ("Nein zu Plastikverpackungen!") vermittelten. Eine große Schar bildeten die Junioren des Eislaufvereins Krems, erstmals dabei war die VHS, die Harry Potters Hogwarts-School nach Krems transferierte.

Top-Stimmung bei Schülern

Besonders aktiv zeigten sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Rechte Kremszeile, die als schwungvolle Cheerleader durch die Straße fetzten und zudem einen aufwändigen Wagen dabei hatten.

Fast endlose Gäste-Reihen

Tausende Zuschauer säumten den gesamten Weg des Umzugs, wobei auch die Gäste am Straßenrand teilweise durch sehr originelle Verkleidungen auffielen. Beste Stimmung herrschte im Anschluss auf dem Pfarrplatz, wo der feucht-fröhliche Ausklang für viele bis weit in die frühen Morgenstunden des Aschermittwochs andauerte, wobei es zum Großteil sehr diszipliniert zuging.