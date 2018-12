Alexander Schatek, Gründer der Topotheken, zeigt sich begeistert: Die Marktgemeinde Rastenfeld startete am vergangenen Freitag ihre Topo-thek mit 3.619 Fotos (https://rastenfeld.topothek.at). „So viele gab es zum Start noch nirgends“, so Schatek in seinen einführenden Worten.

„Mit dieser Topothek wird allen Gemeindebürgern und Freunden der Gemeinde ein Forum geboten, in dem historische „Schätze“ wie Bilddokumente, Texte, aber auch Musik und Videos anderen Menschen zugänglich gemacht werden können“, freut sich Bürgermeister Gerhard Wandl.

„Kommen Sie mit Ihrem Dachbodenfund zu uns, wir arbeiten ihn gerne auf“

Manfred Österreicher, Verfasser des Rastenfelder Heimatbuches und der Feuerwehrfestschrift, spielte zum Einstieg das „Rastenfelder Lied“, eine auf Tonbandkassette im Jahr 1970 entstandene Privataufnahme mit den Sängerinnen Leopoldine Kaufmann, Elisabeth Schildorfer und dem bereits verstorbenen Josef Schachamayr als Sänger und Akkordeonist, das bereits Eingang in die Topothek gefunden hat.

Österreicher stellte auch sein großes Archiv zur Verfügung, das sich im Zuge seiner Arbeiten an den Büchern angesammelt hat. Er wurde dabei von Petra Forthofer und Viktoria Grünstäudl, die im Gemeindeamt auch Ansprechperson ist, unterstützt. „Kommen Sie mit Ihrem Dachbodenfund zu uns, wir arbeiten ihn gerne auf“, so die Topothekare. Eine Seitenbeschränkung oder Grenzen gibt es bei der Topothek nicht, sie bietet Platz für alle Bereiche.

Die Marktgemeinde Rastenfeld dankte Manfred Österreicher mit der wohlverdienten Auszeichnung zum „1. Chronisten der Gemeinde“.