Am kommenden Montag hätte die heimische Musik-Legende Udo Jürgens seinen 85. Geburtstag gefeiert. Mit zahlreichen Hits wie „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“ oder „Ich war noch niemals in New York“ spielte er sich quer über viele Generationen in die Herzen unzähliger Fans.

willhaben Ein besonderes Fundstück für wahre Fans: Der signierte Udo Jürgens-Bühnenanzug wird derzeit auf willhaben angeboten.

Auch die mehr als 100 Millionen verkauften Tonträger beweisen eindrucksvoll, dass Udo Jürgens zu den erfolgreichsten Unterhaltungsmusikern im deutschen Sprachraum gehört.

Signierter Bühnenanzug von der „Gestern Heute Morgen-Tournee“

Für Fans des gefühlvollen und beliebten Sängers gibt es derzeit einen besonderen Schatz auf willhaben zu entdecken: Ein Ehepaar aus Mühldorf in Niederösterreich verkauft einen originalen Udo Jürgens Bühnenanzug.

Dieser wurde im Rahmen der „Gestern Heute Morgen-Tournee“ im Jahr 1997 von Jürgens persönlich getragen. Zu den insgesamt 111 Konzerten strömten damals rund 400.000 Besucher. Der schwarze Zweiteiler mit rotem Innenfutter ist gut lesbar signiert und datiert.

willhaben Ein besonderes Fundstück für wahre Fans: Der signierte Udo Jürgens-Bühnenanzug wird derzeit auf willhaben angeboten.

Vor rund 15 Jahren gelangte der Anzug über eine Versteigerung für wohltätige Zwecke in den Besitz des Paares. Nun ist das geschichtsträchtige Exponat wieder auf der Suche nach einem neuen Zuhause, in dem er an den Musiker erinnern darf.

Zur Anzeige