Als Organisator der jährlichen Blutspendeaktionen des SV Furth geht Manfred Wedl mit gutem Beispiel voran: Bei der jüngsten Aktion in der Volksschule konnte er für die bereits 175. Spende (!) den Kristall der Blutspendezentrale für Wien, NÖ und das Burgenland entgegennehmen. Bürgermeisterin Gudrun Berger ehrte den 64-Jährigen gemeinsam mit weiteren Jubiläumsspendern und dankte für 583 Blutkonserven, die in der sechsjährigen Zeit seines Engagements in Furth abgenommen werden konnten. Wedls neues Ziel: 200 Spenden!