„Best friends“ bei Weinkulturabend

„For best friends“ wurde kurzerhand Motto des Abends, schließlich taufte Weinpate und Altpfarrer Josef Lackstätter den Roten Veltliner von Weinspender Josef Dürauer so: „Wein stiftet Gemeinschaft. Heute trinken wir mit besten Freunden gute Tropfen.“ Gesegnet wurde der Wein von Pater Altmann Wand , umrahmt vom Chor des Gesangs-, Musik- und Theatervereins unter der Leitung von Eva Schatzl . So herrschte im Gemeindekeller große Freude, dass so viele „best friends“ gekommen waren, um den neuen Jahrgang der Further Winzer zu verkosten. Beim Anstoßen gesichtet: Organisator Gemeinderat Reinhard Geitzenauer , Bürgermeisterin Gudrun Berger , Vize Kurt Farasin , Sandro Bauer , Bürgermeister der Partnerstadt Furth im Walde, Bergerns Bürgermeister Roman Janacek , Mauterns Vize Gregor Mayer und Stadtrat Martin Hofbauer sowie Vinum-Circa-Montem-Obmann Christian Parzer .

