Charity-Rallye: 3.500 Kilometer für kranke Kinder

Ein etwas anderes Abenteuer erwartet Jürgen Pammer aus Furth und seine Freundin Verena Scheffer: Die beiden werden mit einem 20 Jahre alten VW an der Charity-Rallye „Knights of the Island“ quer durch Großbritannien teilnehmen.

„Wir wurden über das Internet auf die Rallye aufmerksam und dachten, wir machen einen Abenteuerurlaub“, so Pammer zur Idee. Am 7. Mai werden sie in Brüssel mit 200 anderen Gruppen starten.

Alle für den guten Zweck: „Jedes Team verpflichtet sich, mit der Teilnahme Spenden zu sammeln. Wir sammeln Geld für die Schmetterlingskinder“, erklärt der 33-Jährige die Hauptintention hinter dem rund 14-tägigen Abenteuer.

Ohne Navigationsgerät und technische Hilfsmittel unterwegs

3.500 Kilometer werden Pammer und seine Lebensgefährtin bei der Rallye zurücklegen, gesamt mit An- und Abreise rund 5.500. Von Brüssel aus geht es nach Großbritannien, dort wird eine Route durch England, Wales und Schottland führen: „Wir wissen noch nicht, wohin es geht. Das einzige, was wir wissen, ist, dass wir die gesamte Strecke ohne Navigationsgerät oder sonstige technische Hilfsmittel zurücklegen müssen“, so der Further. Mit Kompass und Landkarte werden einzelne Prüfungen absolviert.

Starten wird das Team unter dem Namen „viajeros sin fronteras“, so Pammer: „Das ist Spanisch und heißt Reisende ohne Grenzen.“ Der Name sollte Anspielung auf das eigentliche Auto sein, ein Opel Frontera. „Der ist uns leider im März eingegangen, deshalb haben wir kurzerhand den alten VW gekauft“, berichtet der Further. Schließlich ist Teilnahme-Voraussetzung bei der Rallye ein Auto, das älter als 20 Jahre ist.

Wer die „viajeros sin fronteras“ und somit ihr „Spenden-Abenteuer“ unterstützen will, findet alle Infos auf hier: https://www.facebook.com/Team-viajeros-sin-fronteras-102591868990443

