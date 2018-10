Nur fünf Tage nach Eisenbahn-Unfall in Paudorf krachte es in Furth. Keine Verletzten!

Nur fünf Tage nach dem Zugunfall in Paudorf kam es am Dienstag, 23. 10., gegen 10.45 Uhr erneut zu einem Zugunfall auf der Strecke Krems – St. Pölten. Und wieder hatte die Autolenkerin Glück und blieb unverletzt …

Rotlicht an der Kreuzung übersehen

Hatte die Lenkerin (58) am 18. 10. in Paudorf angegeben, von der Sonne geblendet worden zu sein, führte die Fahrerin des Kombis beim Unfall in Furth ins Treffen, sie habe das Rotlicht an der Eisenbahnkreuzung übersehen. Sie war in der Keramikstraße von Furth Richtung Palt unterwegs und wollte die Schienen unweit des Further Bahnhofes queren.

Pkw vom Triebwagen mit Puffer erfasst

Ein von Paudorf kommender, Richtung Krems fahrender Triebwagen erfasste das Auto rechts hinten und schleuderte es zur Seite. Das Fahrzeug wurde dabei total beschädigt. Die Lenkerin, eine 77-jährige Pensionistin aus Furth, hatte Glück. Sie wurde zwar vom Roten Kreuz ins Universitätsklinikum Krems gebracht, dort konstatierte man aber nach eingehender Untersuchung, dass sie unverletzt geblieben war.

40 Fahrgäste im Zug: Alle unverletzt!

Im Triebwagen, der zum Unfallzeitpunkt mit rund 40 Personen besetzt war und dessen Führer noch eine Notbremsung eingeleitet hatte, gab es ebenfalls keine Verletzten. Die Feuerwehren Furth, Palt und Mautern standen mit 15 Helfern im Einsatz und entfernten das Wrack von den Geleisen. Die ÖBB, die die Kunden mit einem Schienenersatzverkehr weitertransportierten, konnten die Bahnstrecke bereits nach nur einer halben Stunde wieder freigeben.