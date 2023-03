Landwirtschaft der anderen Art: Frische Pilze aus dem Stiftskeller

Wo einst die Göttweiger Mönche Wein kelterten, züchtet Christoph Ebner seine nachhaltigen Produkte: Auf Stroh und Sägespänen wachsen Austernseitlinge, Kräuterseitlinge, Shiitake-Pilze & Co.

Circa eineinhalb Monate brauchen die Seitlinge, bis sie „reif“ sind. Foto: Ebner

Das Besondere: Ebners Zucht im Göttweiger Berg ist zu 100 Prozent nachhaltig: „Die Pilze wachsen auf Abfallprodukten von Biobauern. Die übrig bleibenden Materialen können nach der Ernte dem Boden als Dünger zugeführt werden. Es entsteht also kein Abfall.“

Zwischen eineinhalb und drei Monate braucht Christoph Ebner von der „Impfung“ des Substrats bis zur Ernte, alles in liebevoller Handarbeit: „Deshalb ist meine Manufaktur keine riesige Pilzzucht, sondern hochwertig. Die Schwammerln wachsen viel langsamer als herkömmliche Zuchtpilze, die Zellstruktur ist fester, daraus entsteht die höhere Qualität.“

Seit einem Jahr kultiviert der gebürtige Spitzer Seitlinge, Shiitake und Co. im Göttweiger Stiftskeller. Die eine der drei Kellerröhren, die er bewirtschaftet, war zuvor 30 Jahre leer. Immer noch renoviert Ebner: „Ich möchte langfristig den Keller zu einem Ort der Vernetzung machen, in dem man das Produkt Pilz und seine Facetten kennenlernen kann.“ Dabei denkt er an Führungen und Pilzzucht-Workshops. Schließlich hat auch für ihn der Weg zum „Bio-Pilz-Bauern“ mit so einem Workshop begonnen.

Der Jungunternehmer verkauft aber nicht nur Frischpilze, auch Pestos, Aufstriche oder getrocknete Pilze zählen zum Sortiment. Erhältlich sind die Pilze am Markt in Langenlois und Krems und „Ab Hof“ in Furth. www.nakednature.at

