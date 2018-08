Weil sie nach einer Knieoperation mit Krücken ging, wurde der Historikerin Elisabeth Streibel aus Furth der Eintritt ins Nitsch-Museum verweigert. Auf den Eklat folgte eine Entschuldigung der Direktion. Die Furtherin ist aber noch immer verärgert.

Der gemeinsam mit ihrem Gatten Gerald angereisten Pädagogin wurde zuerst der Eintritt verweigert. Streibel: „Der Security-Mitarbeiter war unzugänglich für Erklärungen und sehr unfreundlich.“ Eine lautstarke Auseinandersetzung folgte. Letztlich schleppte sie sich durch die (angeblich „barrierefreie“) Schau, ihr Gatte trug einen Sessel mit, auf dem sie sich immer wieder ausrasten konnte.

„Man sollte konsequenterweise ein Schild ,Krücken verboten!‘ anbringen.“Elisabeth Streibel

Die Museumsbediensteten (Kasse), die der Besucherin nicht zu Hilfe kamen, alarmierten dann die Verantwortlichen, und schon beim kurz darauf folgenden Besuch des Museums MAMUZ in Asparn gab es eine Entschuldigung und ein Angebot (Freikarten oder Katalog).

MAMUZ-Geschäftsführer Peter Fritz spricht in einer Stellungnahme gegenüber der NÖN von einer „Kurzschlusshandlung eines übereifrigen Mitarbeiters einer externen Sicherheitsfirma“. „Wenn jemand eine Gehhilfe benötigt, dann darf er damit selbstverständlich das Museum besuchen. Die Aufsichtsperson war neu und daher übervorsichtig, auch aufgrund der besonders wertvollen Werke, die wir in der Ausstellung zeigen.“ Der Vorfall tue ihm sehr leid, so Fritz. „Für mich ist das ein bedauerlicher Einzelfall, den wir als Anlass nutzen, um externe Mitarbeiter noch umfassender auf Bedürfnisse unserer Gäste zu schulen.“

„Der Museumsdirektor war danach sehr bemüht. Aber es geht mir ums Prinzip!“, so Streibel. „Man sollte konsequenterweise ein Schild ,Krücken verboten!‘ anbringen.“