Die pensionierte Volksschullehrerin Maria Köllner aus Palt hat mit „Mio Bello“ eine Reihe von Kinderbüchern geschrieben und illustriert, die zum Vorlesen, Rätsel lösen und Malen geeignet sind. Für jedes verkaufte Buch möchte die Autorin 50 Cent an Gnadenhöfe und Hilfsprojekte für Straßenhunde spenden. „Mio Bello soll ein Symbol dafür werden, Tieren in Not zu helfen“, wünscht sich Maria Köllner.

Stefan und Lena bei der Lektüre des Buches „Mio Bellos Winterfreuden“. Dabei handelt es sich um ein Weihnachtsbuch mit kurzen Texten und interaktiven Rätseln. privat

Held der fünf Kinderbücher, mit jeweils 48 Seiten, ist „Mio Bello“, ein von der Autorin illustrierter kleiner weißer Hund, der vieles kann, das auch Kinder können. „Ich war Werklehrerin und habe immer mit Kindern gearbeitet. Ich glaube deswegen zu wissen, was ihnen gefällt und was Kinder gerne lesen“, so die Autorin. Die Bücher erzählen Geschichten über Berufe, Urlaub oder den Fasching. Zuletzt ist das Buch „Mio Bellos Winterfreuden“ erschienen.

„Die Idee zu den Büchern ist beim Hundesitten der Vierbeiner meiner Tochter geboren. Zwei ihrer Hunde wurden auch aus einer Tötungsstation gerettet. In der aktuellen Situation leiden leider auch viele Tiere unter Spenden- und Futtermangel“, erzählt Köllner. Vorrangig möchte sie mit dem Verkauf der Bücher kleinere Projekte und Gnadenhöfe unterstützen. „Diese bekommen oft leider keine Förderungen und sind daher auf Spenden angewiesen“, so Köllner, die die gesammelten Beträge in weiterer Folge persönlich übergeben möchte. Die Bücher sind bei myMorawa erschienen und können im Buchhandel bestellt werden.