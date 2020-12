Nach einem Schicksalsschlag braucht die in Furth gebürtige und aufgewachsene Bettina Wiesinger (31) dringend Hilfe. Nach dem Tod ihres Mannes muss sie in den USA um das Sorgerecht für ihre Stieftochter Verity (2) kämpfen.

Malia (4 Monate) und ihre Schwester Verity (2), um deren Adoption sich Bettina Wiesinger nun bemüht. privat

2019 lernte die Frau, die zuletzt als Hebamme in Innsbruck tätig war, auf einer Mexiko-Reise die Liebe ihres Lebens, den Amerikaner Michael Brock Reilly, kennen. Sie heirateten und zogen nach Denver, Colorado. Er brachte Tochter Verity, deren Mutter spurlos untergetaucht ist, in die Ehe mit. Als heuer Tochter Malia zur Welt kam, war das Glück perfekt. Doch dann starb Michael plötzlich – und Wiesinger stand alleine da. Jetzt muss die Frau, die bei den Eltern ihres Mannes in Virginia untergekommen ist, um Sorgerecht und Adoption Veritys – von der sie als „Mum“ anerkannt und geliebt wird – kämpfen.

Adoption: Kosten für Verfahren sind enorm

„Die Bürokratie ist enorm. Ich musste mir einen Anwalt nehmen“, berichtet Wiesinger im NÖN-Telefonat. „Die Stunde kostet 350 Dollar (290 Euro, Anm.), dazu kommen Gerichtskosten.“ Außerdem muss die Österreicherin ihre Aufenthaltsgenehmigung („Green Card“) verlängern. Kosten: 2.300 Euro.

Um die Adoption überhaupt erreichen zu können, muss die Frau ein halbes Jahr im Bundesstaat Colorado leben, wohin sie jetzt mit den beiden Kleinen ziehen wird. „Insgesamt wird sich die Sache über mindestens ein Jahr hinziehen“, befürchtet die verzweifelte Witwe.

Wiesinger, für die auf der deutschen Crowdfunding-Seite de.gofundme.com (siehe Infobox!) eine Initiative läuft, ist dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Auf lange Sicht möchte die Furtherin zurück nach Österreich. Würde sie aktuell mit den beiden Kindern ausreisen, wäre das aber eine „Entführung“. Daher wird sie das Verfahren in den USA durchkämpfen.