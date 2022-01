Vandalismus-Serie: Kanalgitter über Nacht gestohlen

Rund um Weihnachten trieben Vandalen in Furth ihr Unwesen: Unbekannte Täter stahlen ein Kanaleinlaufgitter im Bereich der Keramikstraße/ Niobaugasse und im Bereich der Hauptschulgasse/Linke Bachzeile wurde ein Kanalgitter halb geöffnet.

„Zum Glück haben die Anrainer schnell reagiert und Bauhofmitarbeiter und die Gemeinde unverzüglich informiert“, so Amtsleiter Josef Jamöck. „Dadurch konnten die Gefahrenstellen rasch beseitigt werden und niemand kam zu Schaden.“ Auch am Gelände der Mittelschule waren Vandalen am Werk. Beim Stiegenabgang zum Keller wurde die Außenbeleuchtung mutwillig zerstört.

„Der Schaden beträgt rund 600 Euro“, so Jamöck weiter. Bei der Polizei Mautern wurde Anzeige erstattet. „Hinweise zu den Vandalenakten werden sowohl von der Polizei Mautern, als auch am Gemeindeamt Furth entgegengenommen“, bittet Amtsleiter Jamöck um Hilfe der Bevölkerung.

Bei der Polizei Mautern ist der Vorfall ebenso nicht alltäglich: „So etwas habe ich in meiner beruflichen Laufbahn noch nicht erlebt“, so Postenkommandant Gerhard Lommer. „Ein gestohlener Kanaldeckel stellt eine Gefährdung anderer dar, jemand hätte sich schwer verletzen können. Eine derartige Tat ist nicht lustig.“

Vandalenakte sind in der Gemeinde Furth nicht neu: Bereits im Sommer 2021 sei es zu Beschädigungen gekommen, berichtet Amtsleiter Jamöck.

Besteht eine Verbindung

zu anderen Vorfällen?

Am 29. Dezember wurden gegen 2 Uhr Früh illegale Feuerwerkskörper auf der Brücke zum Volksheim gezündet. Anrainer Gerhard Tersch wurde geweckt: „Ich habe den Vorfall bei der Polizei gemeldet.“

Erst Mitte Dezember wurde in Mautern eine Ortstafel gestohlen. Ob eine Verbindung zwischen den einzelnen Vorfällen besteht, werden die Ermittlungen zeigen.