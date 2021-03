Die Beziehung sei wie eine Achterbahnfahrt gewesen, man habe es noch einmal versucht, als ein gemeinsames Kind unterwegs gewesen sei, schilderte ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Furth von seiner letztlich gescheiterten Lebensgemeinschaft. Am 29. Oktober vergangenen Jahres sei es wieder einmal zu einem heftigen Streit gekommen, der dann eskaliert sei, schilderte der Beschuldigte.

„Ich hätte kein Recht, das Kind zu sehen, schrie sie mich an, schlug her und spuckte mich an. Ich warf sie raus, und sie schrie ins Handy, dass ich sie einsperren würde. Das war eine Lüge. Ich habe sie nicht eingesperrt, festgehalten oder bedroht, auch nicht mit der Faust geschlagen. Ich bin net so a Mensch“, beteuerte der Beschuldigte. Er räumte aber ein, dass er der damaligen Gefährtin eine leichte Ohrfeige versetzt habe. „Ich habe die Beherrschung verloren und schäme mich dafür. Es tut mir sehr leid.“

Er versuche nachträglich, den Vorfall ins Lächerliche zu ziehen, sie als hysterische Drama-Queen hinzustellen, meinte das Opfer. Aber sie lasse sich nicht schlagen, blieb die Frau im Zeugenstand bei den ihren Ex belastenden Angaben.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der einschlägig vorbestrafte 27-Jährige zu einer unbedingten Geldstrafe von 2.880 Euro verurteilt.

Vom Vorwurf der gefährlichen Drohung wurde der Mann freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.