Verspätet läuft die Fußball-EM nun doch an. Doch die ansonsten so überschwängliche Vorfreude darauf ist abgekühlt. Das bestätigt auch Ewald Fischer, Staatsmeister im Gewichtheben aus Rohrendorf: „Die Freude im Vorfeld ist etwas eingeschlafen.“ Fußball, ein Sport, den er selber in jungen Jahren ausgeübt hat, hat für ihn eine besonders soziale Seite. „Ich bin leidenschaftlicher Sammler von Panini-Stickern seit frühester Jugend“, erzählt der 51-Jährige.

„Normalerweise haben wir Treffen, wo Sticker getauscht wurden. Da pflegt man auch soziale Netzwerke. Das ist dieses Mal leider nicht der Fall gewesen.“ Die Vorbereitungen zur EM 2021 habe er kaum verfolgt, auch, weil er seine Tochter, ebenfalls Gewichtheberin, auf die Olympia-Qualifikation in Usbekistan vorbereitet.

„Wenn Sie nicht angerufen hätten und ich nicht kürzlich einen Bericht gelesen hätte, wüsste ich gar nicht, dass bald EM ist“, sagt Christian Schaller, Kapitän des SV Haitzendorf auf NÖN-Anfrage. Fußball nehme aus seiner Sicht seit Ausbruch der Pandemie generell weniger Platz in den Medien ein. „Und wenn dann keine Zuschauer dabei sind, ist es auch nicht leiwand.“ Wenn es am 11. Juni losgeht, werde sich schon Euphorie einstellen. Die Spiele der Österreicher werde er sich jedoch gewiss ansehen.

Sehr ähnlich ist der Blick von Georg Stierschneider, Manager des SC Krems. Er spricht von der EM als einer „Nebenerscheinung“. „Vor leeren Zuschauertribünen verliert jeder Sport an Attraktivität“, sagt er im NÖN-Gespräch. Seiner Meinung nach komme die EM angesichts der noch anhaltenden Pandemie „vielleicht noch etwas zu früh.“

In früheren Phasen der EM-Vorbereitungen stand eine komplett zuschauerlose Meisterschaft im Raum. Die Ticketverkäufe machen nur 25 Prozent der bei der EM generierten Gewinne aus. Ohne Fans geht es – hart gesprochen – also auch. „Ja, es gibt den Trend zur Kommerzialisierung im Fußball. Die Verbände, die die EM veranstalten, sind aber wirklich sehr wohlhabend. Düsterer sehe ich die Zukunft einzelner, kleinerer Vereine in Österreich“, zeigt sich Stierschneider besorgt. So gestalte sich die Sponsorensuche immer schwieriger. „Mit der Begründung des Umsatzentfalls werden Vereine von der Wirtschaft abgelehnt. In den kommenden Jahren wird das etlichen Vereinen zum Verhängnis werden.“ Auch Schaller sieht die Kommerzialisierung kritisch.

Skeptische Stimmen gibt es ebenso hinsichtlich des jüngst bekannt gegebenen „österreichischen“ 30-köpfigen EM-Kaders. „Es sind leider kaum Spieler aus Österreich dabei“, kritisieren Stierschneider und Schaller im Gleichklang. Vor allem die Tormannposition löst bei den Befragten Verwunderung aus. „Dass Cican Stankovic, bisher die große Hoffnung, nicht unter den vier Torleuten ist, kann ich nicht verstehen“, so Stierschneider. Ewald Fischer kritisiert ebenso die Tormänner-Auswahl, meint aber: „Nationaltrainer Franco Foda wird schon wissen, was er tut. Und er muss letztlich auch die Verantwortung übernehmen.“

Schaller sähe es schon als großen Erfolg, wenn Österreich sich in Gruppe C gegen Niederlande, Nordmazedonien und die Ukraine durchsetzt.

Beim Kremser Elektrohändler Novotny bemerkt man derweilen einen 30-prozentigen Nachfrageanstieg bei TV-Geräten. „Das ist vor Sportgroßevents meistens so“, bestätigt Co-Geschäftsführer Thomas Kurz.

Auch bei EP:EVS bestätigt man, dass die TV-Verkäufe vor WM, EM und Co. um 25 Prozent nach oben gehen. „Aktuell sehen wir aber keine derartige Entwicklung.“