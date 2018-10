1.012.864,52 Euro gibt die Stadt Krems 2018 bis 2020 für die „Verkehrsüberwachungsdienstleistungen“ aus. Das beschloss der Gemeinderat mit dem Zuschlag für ein Angebot in dieser Höhe an die Firma G4S, die damit mit 1. Jänner 2018 den ÖWD (Österreichischer Wachdienst) in dieser Aufgabe ablöst. Vier Bewerber hatten um den Auftrag gerittert.

Enthalten sind im Best- und Billigstangebot, das gegenüber dem zweiten eine Differenz von 113.000 Euro aufweist, die Überwachung der Kurzparkzonen, Parkdecks und Parkplätze sowie Geschwindigkeitsmessungen und der Betrieb einer „Clearingstelle“ (Sprechstunden für Empfänger von Organmandaten, Anm.).

„Die Firma G4S hat in einer Bewertung 99,84 von 100 möglichen Punkten erreicht“, streicht Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel die Qualität des Angebots hervor. So muss beispielsweise jeder Stellplatz mindestens zweimal täglich kontrolliert werden, mindestens einmal davon nach 14 Uhr. Kontrolliert wird dies via GPS-Tracking.

„Das Parkchaos ist herbeigeredet. Das Kremser System hat sich bewährt. Man findet so gut wie immer einen Parkplatz.“SPÖ-Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel

Erfreulich für die Kremser Besucher: Endlich wird auch das Handyparken einfacher. Die bisher notwendige Registrierung und Anbringung einer Plakette an der Frontscheibe entfallen.

Wie die NÖN berichtete, lukriert die Stadt Krems alleine aus den Einnahmen für grüne und blaue Zone 650.000 Euro pro Halbjahr. Unterm Strich werden zuzüglich der Parkstrafen fast eineinhalb Millionen pro Jahr in die Stadtkasse gespült.

Stadtrat Alfred Scheichel wehrt sich dagegen, „Probleme herbeizureden“. Foto: Martin Kalchhauser | Martin Kalchhauser

„Herbeigeredetes Parkchaos“ nennt SPÖ-Stadtrat Alfred Scheichel die Debatten um das Parken in Krems. Seit 2012 ist eine Arbeitsgruppe am Werk, die ein neues Konzept erstellen soll. „Punktuell sind sicher Änderungen möglich, etwa die Ausweitung der blauen Zone. Aber das Kremser System hat sich bewährt. Man bekommt so gut wie immer einen Parkplatz.“

Positive Rückmeldungen habe er vor allem aus Stein, wo die ansässige Bevölkerung mit der aktuellen Lösung (Kurzparkzone mit kostenlosen Anrainer-Parkkarten, Anm.) überwiegend einverstanden sei.

Anders sehen das die KLS-Mandatare, für die Gemeinderat Wolfgang Mahrer die aktuelle Lage einen „Pfusch“ nannte und die Stimmenthaltung seiner Fraktion unter anderem so begründete: „Hinter jeder Ecke gibt es ein anderes System!“ Vor allem fehlten Parkkarten für Woche, Monat oder ein Jahr.

Hart ging auch die FPÖ mit der Ist-Situation ins Gericht. Man stimmte zwar der Vergabe an die Firma G4S zu, Susanne Rosenkranz meinte aber: „Das Verkehrs- und Park-Theater in Krems ist eine Katastrophe!“ Die blaue Fraktionsführerin machte sich für die generelle Abschaffung der grünen Zone stark.