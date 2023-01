Gföhl: 420 Besucher lauschten Darbietungen des Musikvereins

Werbung

Bereits zum zwölften Mal lud die Stadtgemeinde Gföhl zum Neujahrskonzert mit dem Gföhler Musikverein in die Veranstaltungshalle in der Jaidhofer Gasse.

Gäste-Andrang heuer extrem

Der Einladung zu diesem musikalischen Höhepunkt des Jahres der Stadt folgten rund 420 Besucher – das bedeutet neuen Rekord. Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger begrüßte unter anderem Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner und Landtagsabgeordneten Josef Edlinger.

Auch sechs Bürgermeister der Region – Andreas Pichler (Lichtenau), Gerhard Wandl (Rastenfeld), Franz Aschauer (Jaidhof), Günther Kröpfl (Pölla), Leopold Harald (Langenlois) und Heinrich Becker (Hadersdorf-Kammern) – sowie Bezirkshauptmann Günter Stöger und dessen Vorgängerin Elfriede Mayrhofer ließen sich den musikalischen Gruß vom Gföhler Berg nicht entgehen.

„Gesundheit, Friede und Freude“

Etzenberger wünschte in ihrer Eröffnungsrede allen Gföhlern und Gästen für das neue Jahr „Gesundheit, Friede und Freude“. Moderator Mario Simlinger erntete gleich zu Beginn viel Applaus, als er zur „ersten Gföhler Blackout-Übung“ begrüßte, nachdem die Lichtanlage in der Halle kurz ausgefallen war und gestartet werden musste. Neben dem Musikverein agierte auch die Gastband „Erich Rupp & Friends“.

Erich Rupp interpretierte gemeinsam mit Saxophonist Markus Führer, Paul Frühwirt am Schlagzeug und Sängerin Katrin Rupp, bekannte Swing- und Jazzklassiker neu. Vor allem die Stücke „Shake a Hand“ von Komponist José Feliciano, „Bei mir bist du schön“ und „Quando, Quando“ ernteten großen Applaus.

Gföhler Musikverein „verzauberte“

Vizebürgermeister Jochen Pulker lud die Gäste ein, sich vom „Zauber der Musik“ anstecken zu lassen – und der Musikverein unter der Leitung von Kapellmeister Dominik Völker gab dazu mit mehr als 50 anwesenden Musikern sein Bestes: Er entführte auf Aladdins Zauberteppich in „Arabian Nights“, in „A Whole New World“ – und mit einem Filmmusik-Medley von Ennio Morricone weiter in den Wilden Westen. Die „Moments for Morricone“ wurden von Ehrenkapellmeister Sepp Weber dirigiert.

Udo Jürgens und Radetzkymarsch

Natürlich durfte auch ein Walzer nicht fehlen: Bei „Wiener Bürger“ hatte man im Dreivierteltakt tatsächlich mehrmals dein Eindruck, neben den Blasinstrumenten auch ein Streichorchester durchzuhören.

Weitere musikalische Highlights waren die Interpretation von „The Greatest Showman“, „The Imperial March“ und „My Dream“, das von Benjamin Gassner als Solist am Flügelhorn begleitet wurde. Als Zugabe gab es ein Udo-Jürgens-Medley, bei dem einige Gäste beim – erwünschten – Mitsingen erwischt wurden, und natürlich den Radetzky-Marsch.

Verdiente Musikvereins-Mitglieder geehrt

Musikverein-Obmann Roman Weber überreichte im Beisein des Bezirksobmanns des NÖ Blasmusikverbands, Martin Aschauer, Ehrungen an verdiente Mitglieder: Kerstin Gaßner und Dominik Völker wurden mit dem Ehrenzeichen für besondere Verdienste ausgezeichnet.

Daneben begrüßte Weber vier neue Jung-Mitglieder im Musikverein, der aktuell aktive Mitglieder im Alter zwischen elf (Julia Braun) und 91 Jahren (Robert Haslinger) hat, die beim Neujahrskonzert alle im Einsatz waren! Weber hob die im Vorjahr 8.000 ehrenamtlich geleisteten Stunden des Musikvereins und die 76 Ausrückungen hervor.

FF sorgte für Sicherheit der Gäste

Besonderer Dank ging seinerseits an den „Donauprinzen“ Herbert Harrauer, der gemeinsam mit Heide Haindl an der Technik für ein einzigartiges Klangerlebnis in der Gföhler Veranstaltungshalle sorgten. Als Ehrengast war auch Abschnittskommandant Ernst Feichtinger beim Konzert mit dabei. Um die Sicherheit in der Halle war das dreiköpfige Team der FF Gföhl – Kommandant Gerald Riegler, Stellvertreter Gottfried Gießrigl und Ehrenbrandrat Josef Schübl – sowie Schulwart Wolfgang Kurz besorgt.

