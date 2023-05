Galaabend für den Wein Kamptal Wine Trophy: Sieger aus 220 Weinen ausgewählt

Martin Kalchhauser

Die Sieger des Abends mit dem besonderen Ehrengast: Keramikerin Gerlinde Kail (mit der Trophäe des Schlosses Gobelsburg), Gastgeber Stefan Horky, Marion Völkl (vorne, von links), Andreas Vitasek, Norbert Rosner, Oskar Hager und Klaus Burgstaller. Foto: Martin Kalchhauser

Z um Gala-Abend für den Kamptaler Wein wurde die Kamptal Wine Trophy in Stefan Horkys Färberstub'n. 220 Weine waren für die Preise in den fünf Kategorien eingereicht worden - so viele wie selten zuvor seit dem Beginn der Wertungen im Jahr 2001.