Ausstellung in Krems: Schneelandschaften im Bild

Josef Brunner Foto: Josef Brunner

Als der Schneefall dann kam, scheute er keine Mühen, wanderte durch Weinberge und kletterte auf Kirchtürme. So entstanden beeindruckende Fotografien einer schneebedeckten Stadt aus verschiedensten Perspektiven, die es in Kürze in der Galerie Kultur Mitte zu sehen gibt.

Dort wird am Freitag, 17. Februar, 18 Uhr, die zweite Ausstellung des ehemaligen Arztes, der sich erst in der Pension der Fotografie widmen konnte, unter dem Titel „Kremser Schnee“ eröffnet. Die Ausstellung bleibt bis 3. März.

